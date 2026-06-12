Unter dem Hallendach des Football-Stadions der Houston Texans startet Deutschland ins WM-Turnier. Das Spiel gegen Curaçao ist eine Premiere. In der WM-Tabelle liegt nur Brasilien vor dem DFB-Team.

Houston (dpa) –

Gesamtbilanz: Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) zum Start in die WM gegen Curaçao ihr 1038. Länderspiel. Bei der Turnier-Generalprobe konnte vor wenigen Tagen beim 2:0 gegen die USA in Chicago der 600. Sieg gefeiert werden. In der Gesamtbilanz stehen dazu 214 Unentschieden und 223 Niederlagen.

Bundestrainer: Julian Nagelsmann erlebt seine erste WM als Bundestrainer. Bei der Heim-EM 2024, seiner Turnierpremiere als DFB-Chefcoach, war er mit der DFB-Auswahl bis ins Viertelfinale gekommen. Gegen Spanien war Endstation. In Nagelsmanns Bilanz stehen 21 Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. In die WM startet das deutsche Team mit einer Serie von neun Siegen. Solange war die DFB-Auswahl in der fast dreijährigen Amtszeit von Nagelsmann zuvor noch nicht ungeschlagen.

WM-Bilanz: Der viermalige Weltmeister Deutschland bestreitet gegen Curaçao seine 113. Partie bei einer WM-Endrunde. 68 Siege, 21 Unentschieden und 23 Niederlagen stehen in der Bilanz. Auch das Torverhältnis ist mit 232:130 deutlich positiv. Mehr WM-Teilnahmen als Deutschland (20) und mehr Spiele kann nur Rekordweltmeister Brasilien mit 22 Endrunden und 114 Partien vorweisen. Der fünfmalige Titelträger führt auch die ewige WM-Tabelle mit 76 Siegen, 19 Remis und 19 Niederlagen vor der DFB-Auswahl an.

Curaçao: Die Partie gegen den WM-Neuling ist ein Novum. Gegen Curaçao hat das DFB-Team noch nie gespielt. Es wird nun der 93. Länderspielgegner in der DFB-Historie. Auf der Karibik-Insel leben rund 150.000 Menschen. Deutlich weniger als in Winston-Salem, wo die Nationalmannschaft ihr WM-Quartier hat. Das Team von Curaçao ist niederländisch geprägt. Der auch aus der Bundesliga bekannte Dick Advocaat ist mit 78 Jahren der älteste Trainer bei dieser WM. Er trifft in Houston auf den Jüngsten im Turnier: Julian Nagelsmann ist 38.

Stadion: Gespielt wird im 68.777 Zuschauer fassenden Football-Stadion der Houston Texans. Zu Spielbeginn um 12.00 Uhr Ortszeit sind Temperaturen von 30 Grad oder etwas darüber vorhergesagt. Das stellt aber kein Problem dar: Das NRG Stadium hat ein Dach, das geschlossen sein wird. Und die Arena wird drinnen angenehm temperiert sein für Spieler und Zuschauer.

Rekorde: Manuel Neuer könnte bei seinem DFB-Comeback im Tor gleich mehrere Rekorde aufstellen. Für den 40-Jährigen ist es nach Südafrika 2010, Brasilien 2014, Russland 2018 und Katar 2022 seine fünfte WM-Teilnahme. Das hat vor ihm in Deutschland nur Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geschafft. Gegen Curaçao steht Neuer vor seinem 20. WM-Spiel. Damit würde der Weltmeister von 2014 mit WM-Rekordtorwart Hugo Lloris aus Frankreich gleichziehen. Weitere Bestmarken können im Turnierverlauf folgen.

Kader: Zwei Jahre nach seinem Rücktritt im Anschluss an die Heim-EM steht der in der Vorbereitung vorletzte Bayern-Torwart Manuel Neuer in Houston vor seinem 125. Länderspiel. Er ist damit der erfahrenste Akteur im 26-Mann-Kader vor Joshua Kimmich mit 110 Einsätzen. Für den 31 Jahre alten Münchner ist es das dritte WM-Turnier, aber das erste als Kapitän. Dritter in der Rangfolge ist Abwehrspieler Antonio Rüdiger von Real Madrid mit 82 Länderspielen.

Torschützen: Arsenal-Profi Kai Havertz ist mit 22 Treffern der erfolgreichste Schütze im deutschen WM-Aufgebot. Dahinter folgt Leroy Sané mit 17 Toren. Eine zweistellige Trefferzahl können darüber hinaus auch noch Leon Goretzka (15), Florian Wirtz (11) und Joshua Kimmich (10) vorweisen.

WM-Saison: In den bislang zehn Länderspielen der WM-Saison (neun Siege, eine Niederlage) hat Nagelsmann 38 Spieler eingesetzt. Nur Offensivakteur Florian Wirtz vom FC Liverpool und Bayern-Verteidiger Jonathan Tah standen in allen Partien auf dem Platz. Wirtz kommt auch auf die meisten Einsatzminuten (826), gefolgt von Torwart Oliver Baumann (810) sowie Tah (762). Nur ein Akteur im 26-köpfigen Kader geht mit null Minuten ins Turnier: Manuel Neuer.

Schiedsrichter: Der Marokkaner Jalal Jayed leitet die Auftaktpartie der DFB-Auswahl. Für den 39-Jährigen ist es die WM-Premiere. Die Linienrichter sind seine Landsleute Zakaria Brinsi und Mostafa Akarkad. Vierter Offizieller ist Abongile Tom aus Südafrika.