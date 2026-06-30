WM-Superstar auf Abwegen
Neuer Spiderman-Film: Lionel Messi spielt in Werbeclip mit
Lionel Messi
Wirbt für den neuen Spiderman-Film: Fußball-Star Lionel Messi.
Tony Gutierrez. DPA

Am 29. Juli kommt der neue Spiderman-Film in die Kinos. Nun sorgt ein Werbespot für Aufsehen. Darin spielt Argentiniens Superstar mit.

Lesezeit 1 Minute

Los Angeles (dpa) – Fußball-Star Lionel Messi auf luftigen Abwegen: Der Argentinier spielt in einem Werbespot für den neuen Spiderman-Film mit. Der Kapitän des Weltmeisters und der Hauptdarsteller Tom Holland sind in einem Clip zum Film «Spider-Man: Brand New Day» zu sehen, der am 29. Juli in die Kinos kommt.

Der 39-jährige Messi spielt darin sich selbst, wie er mit einem Handy in der Hand in ein New Yorker Café kommt, um Spiderman zu suchen. Die Filmfigur Peter Parker (Holland) verschwindet – sichtlich überwältigt vom prominenten Besuch, kurz in einem Nebenzimmer – kommt als Superheld zurück und springt dann mit Messi durch eine Hochhausschlucht.

© dpa-infocom, dpa:260630-930-312150/1

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Kultur
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