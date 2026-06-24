Kleine Sticker auf den WM-Trikots ehren die alten und die ganz neuen Fußballstars. Was es mit den besonderen Aufnähern und ihrer Bedeutung für Fans von Sammelkarten auf sich hat.

Berlin (dpa) – Ganz früher sahen Fußballtrikots auch ganz einfach aus. 1954 zum Beispiel. Auf der Brust trug Fritz Walter das DFB-Logo, auf dem Rücken seine Nummer 16, das war's bei Deutschlands erstem Weltmeister-Kapitän. Bei Lionel Messi verhält es sich aktuell so: Name und Nummer 10 hinten, Ausrüster-, Titelverteidiger- und Verbandslogo sowie noch einmal die Nummer vorn. Und seit dieser WM brandneu auf dem Ärmel (knapp unter dem WM-Logo): ein kleiner «Legacy»-Patch, ein Vermächtnis-Sticker.

Die Mini-Aufnäher gibt es für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko in fünf unterschiedlichen Ausführungen: Neben dem Legacy-Patch hat der Weltverband FIFA noch die Kategorien WM-Debütanten, Goldener Schuh, Goldener Ball, Goldener Handschuh und die Sonderedition für das 1.000. WM-Spiel eingeführt. Eine Übersicht:

WM-Debütanten

«FIFA World Cup debut patch» nennt der Weltverband den Aufnäher offiziell, der am häufigsten vergeben wird bei dieser WM – eben an jene Spieler, die erstmals bei einer Weltmeisterschaft zum Einsatz kommen. Bei WM-Neulingen wie Usbekistan, Jordanien, Kap Verde oder Curaçao trifft das auf alle Kicker zu.

Goldener Schuh

Dieser Aufnäher würdigt die vergangenen WM-Torschützenkönige, entsprechend selten kommt er vor. Lediglich Kolumbiens James Rodríguez, Torschützenkönig von 2014, Englands Kapitän Harry Kane (2018) und sein französisches Pendant Kylian Mbappé (2022) dürfen ihn präsentieren.

Goldener Handschuh

Dreimal taucht auch der Patch für die besten Ballfänger der vergangenen Jahre auf. Neben DFB-Torwart Manuel Neuer, 2014 Torhüter des Turniers, sind auch Belgiens Thibaut Courtois (2018) sowie der Argentinier Emiliano Martínez (2022) mit entsprechendem Ärmel unterwegs.

Goldener Ball

Am seltensten kommt der Aufnäher für den Goldenen Ball vor. Von den bei der WM aktiven Spielern haben auch nur Messi (2014 und 2022) sowie Kroatiens Anführer Luka Modric (2018) die Auszeichnung für den besten Spieler des Turniers erhalten.

Vermächtnis

Einen «Legacy»-Sticker erhalten jene Fußball-Veteranen, die auf mindestens fünf WM-Teilnahmen kommen. Das betrifft den Zirkel um Messi, Cristiano Ronaldo (beide 6 Teilnahmen), Neuer sowie Japans Yuto Nagatomo (beide 5). Mexikos Ersatztorwart Guillermo Ochoa ist zwar auch schon zum sechsten Mal bei einer WM dabei, spielte 2006 und 2010 aber nicht. Der Vermächtnis-Sticker blieb dem 40 Jahre alten Ochoa deshalb verwehrt.

Sonderedition

Bei der 1.000. Partie in der WM-Geschichte zwischen Tunesien und Japan (0:4) durfte Schiedsrichter István Kovács ein Sondertrikot tragen. Fein eingearbeitet: ein goldenes «Match 1000»-Abzeichen. Ebenfalls eine Besonderheit: die früheren Weltmeister wie Deutschland, Uruguay oder Frankreich dürfen auf ihren Ärmeln ein goldenes WM-Logo tragen, alle anderen müssen mit einer schwarzen oder weißen Variante auskommen.

Was hinter der Aktion steckt

Die neuen Mini-Aufnäher sollen nach den jeweiligen Spielen wieder von den Trikots runterkommen und später mal in Verpackungen mit WM-Sammelkarten gesteckt werden. Wie die FIFA Anfang Mai mitteilte, ist dies Teil ihrer neuen Partnerschaft mit dem Sammelkartenhersteller Fanatics. Der löst ab 2031 unter der Marke Topps den bisherigen FIFA-Partner Panini ab. Und erst dann kann die Jagd auf Messis Legacy-Patch beginnen.