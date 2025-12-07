Turnier in den USA Neuendorf zur WM: Fokus dieses Mal aufs Sportliche legen dpa 07.12.2025, 15:16 Uhr

i Bernd Neuendorf Britta Pedersen. DPA

Ständige politische Debatten wie bei der WM in Katar will DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei der Weltmeisterschaft 2026 nicht führen.

Berlin (dpa) – Trotz der weltweiten Debatten um US-Präsident Donald Trump rechnet DFB-Chef Bernd Neuendorf damit, dass der Fußball bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko im Mittelpunkt stehen werde. «Ich glaube nicht, dass wir eine so politisierte WM erleben werden wie noch vor vier Jahren», sagte der Spitzenfunktionär in der Sendung «Bild Sport» bei Welt TV mit Blick auf das vergangene Endrundenturnier in Katar.







Artikel teilen

Artikel teilen