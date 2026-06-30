Nach dem WM-Aus richten sich deutsche Nationalspieler mit offenen Worten an die Fans. Wie Undav und Co. das frühe Scheitern einordnen.

Foxborough (dpa) – Nach dem frühen WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben sich die ersten Nationalspieler mit entschuldigenden Worten an die Fans gewandt. Stürmer Deniz Undav schrieb am Tag nach der bitteren Niederlage gegen Paraguay bei Instagram: «Wir haben Deutschland enttäuscht. Das sitzt. Mehr gibt es gerade nicht zu sagen.»

Nick Woltemade, der seinen Versuch im Elfmeterschießen vergeben hatte, sprach von einem besonders schmerzhaften Ende seiner WM-Premiere. «Ehrlich... dass meine erste WM so zu Ende geht, trifft mich hart», schrieb der Offensivspieler. Die Mannschaft sei den eigenen Ansprüchen und den Erwartungen nicht gerecht geworden. «Jetzt müssen wir ehrlich analysieren, warum es nicht funktioniert hat.»

Er habe Verantwortung übernehmen wollen und dies auch getan. «Das bedeutet aber gleichzeitig, mit den Konsequenzen leben zu müssen – auch wenn es weh tut.» Zugleich bedankte sich Woltemade für die vielen aufbauenden Nachrichten der Fans.

Ähnlich betroffen reagierte Kai Havertz. «Ein enttäuschendes Ende der Weltmeisterschaft. Als Team tut es uns unheimlich leid, dass wir die Erwartungen der Nation nach einem so positiven Start nicht erfüllen konnten und unser Turnier bereits so früh zu Ende ist», schrieb der Angreifer. Er hatte das zwischenzeitliche 1:1 erzielt, verschoss im Elfmeterschießen aber ebenfalls.