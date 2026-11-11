Am Dienstag trainierte Saïd El Mala noch allein im Fitnessbereich, nun ist der Kölner Offensivstar zurück auf dem Platz.

Herzogenaurach (dpa) – Offensivstar Saïd El Mala vom 1. FC Köln ist bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der 20-Jährige hatte am Dienstag noch wegen Belastungssteuerung individuell im Fitnessbereich trainiert. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in der Nations League in Belgrad auf den punktlosen Tabellenletzten Serbien.

Nach dem Spiel in Serbien wartet das abschließende Gruppenspiel am kommenden Montag in Berlin gegen die Niederlande. Das Heimspiel soll für das DFB-Team zu einem echten Endspiel um einen der beiden Viertelfinalplätze in Gruppe B werden. Vor den beiden abschließenden Spieltagen liegt die deutsche Mannschaft mit fünf Punkten nur auf Position drei hinter Spitzenreiter Niederlande und Griechenland (je acht Zähler).