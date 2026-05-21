«Ich bin mega heiß, die Jungs sind mega heiß»: Julian Nagelsmann blickt nach der Torwart-Entscheidung pro Neuer mit großer Vorfreude auf die WM. Debatten um das Aufgebot sollen jetzt vorbei sein.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Titelansage gilt. Julian Nagelsmann ist «mega heiß» auf die WM. Mit einer ausführlichen Erklärung für die spektakuläre Rückkehr von Manuel Neuer und einem großen Lob für den zur Nummer 1b degradierten Oliver Baumann hat der Fußball-Bundestrainer seine Torwart-Entscheidung für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada verteidigt.

«Jeder weiß, welche Aura Manu umgibt. Wir planen mit ihm als Nummer eins. Die Entscheidung steht so und ist in meinen Augen die richtige», sagte Nagelsmann über den deutschen Rekordtorwart bei der Präsentation der 26 Spieler der Nationalmannschaft für die WM vom 11. Juni bis 19. Juli.

Lässig im DFB-Outfit mit den vier Weltmeister-Sternen auf der Brust hatte der 38-Jährige auf dem Podium in der Futsal-Halle der DFB-Akademie Platz genommen. Und natürlich kamen schnell die Fragen zu Neuer und Baumann, der lange als WM-Nummer eins galt.

«Oli ist ein absoluter Teamplayer»

«Oli ist ein absoluter Teamplayer, ein ganz toller Mensch, der die Mannschaft nie im Stich lassen wird und der, wenn er Einsätze bekommt, weil der Manu Probleme hat, das herausragend machen wird. Das weiß Oli, das weiß ich und darauf sind wir alle vorbereitet», lobte Nagelsmann den Hoffenheimer.

Nagelsmann erläuterte und verteidigte auch seine nach dem EM-Aus getroffene Zielsetzung für den WM-Titel. «Ich glaube, dass alle Mannschaften Weltmeister werden wollen. Wir wollen das auch. Jeder Spieler der nominiert ist, hat die Verpflichtung das zu zeigen», forderte er.

Nach vielen öffentlichen Debatten und Indiskretionen, die wie im Falle des Kölners Said El Mala, der doch nicht zur WM fährt, nicht zutrafen, blickte Nagelsmann nun nach vorn. «Die internen Diskussionen sind vorbei. Die Vorfreude ist groß. Ich bin mega heiß, die Jungs sind mega heiß», sagte er.

Neuer letzter Rio-Champion

Da der Freiburger Matthias Ginter den Sprung in die Auswahl nicht schaffte, ist Neuer der einzige verbliebene Weltmeister von 2014. Eine Kehrtwende im Fall Neuer schien lange ausgeschlossen, doch in der Vorwoche sickerten erste Infos durch. Bei seinem Auftritt im ZDF-«Sportstudio» am Samstag wich Nagelsmann noch allen Fragen aus. Dass die Kommunikation immer perfekt gewesen sei, wollte er nicht behaupten, merkte der Bundestrainer selbstkritisch an.

Neuer selbst hatte bis zuletzt immer wieder glaubhaft betont, sein Rücktritt aus der Nationalelf sei in Stein gemeißelt. Verkündet hatte er ihn freilich vor zwei Jahren auch in der Annahme, dass Nagelsmann fortan auf Marc-André ter Stegen als Nummer eins setzen würde. Das war tatsächlich der Plan des Bundestrainers. Dieser wurde aber von mehreren schweren Verletzungen ter Stegens durchkreuzt.

Das eröffnete Baumann eine unverhoffte Chance. Der Hoffenheimer war ein sicherer Rückhalt während der gesamten WM-Qualifikation im zweiten Halbjahr 2025 und stieg zur Nummer eins auf. Nun muss er die Rückstufung akzeptieren. «Aber er hat sich auch in dem Telefonat, es war ja nicht nur eins, es waren mehrere, extrem committed gegenüber der Mannschaft, dass er sie nie im Stich lassen würde», sagte Nagelsmann.

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich. Seine Stellvertreter Kai Havertz und Antonio Rüdiger sind nach langen Verletzungen rechtzeitig wieder in WM-Verfassung, wie auch der Dortmunder Felix Nmecha. Jüngster Akteur im Aufgebot ist Bayern-Teenager Lennart Karl mit 18 Jahren und der Erfahrung von zwei Länderspielen.

Nachricht zu El Mala wird nicht bestätigt

Der ein Jahr ältere El Mala fährt doch nicht zur WM, entgegen anderer Meldungen aus Köln. Der 19-Jährige hat noch kein Länderspiel bestritten, aber erheblichen Anteil am Klassenerhalt des 1. FC Köln gehabt. Den Sprung ins Aufgebot schafften die in diesem Jahr bisher nicht berücksichtigten Maximilian Beier und Nadiem Amiri.

Für den Münchner Tom Bischof war hingegen kein Platz frei. Dennoch stellt der FC Bayern mit sieben Spielern den größten Block vor vier Stuttgartern und vier Dortmundern.

Vereinzelte Weltklasseleistungen von Neuer in der Champions League lösten immer wieder eine öffentliche Debatte um den Keeper aus. Experten und auch Ex-Nationalspieler äußerten, dass auch der beste Torwart bei der WM spielen müsse. Gegen Neuer spricht freilich eine vermehrte Verletzungsanfälligkeit im Alter. Eine Wadenblessur behindert ihn aktuell kurz vor dem DFB-Pokalfinale mit dem FC Bayern am kommenden Samstag in Berlin gegen den VfB Stuttgart.

Viele Titel und große Comebacks

Der in Gelsenkirchen geborene Neuer, der seinen Vertrag in München noch einmal bis 2027 verlängerte, hat in seinen mehr als 20 Profi-Jahren das Torwartspiel mit seiner speziellen Art auf ein neues Level gehoben. Von der WM 2010 bis zur EM 2024 stand Neuer bei allen großen Turnieren im DFB-Tor. Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

In der Gruppenphase spielt die Nationalmannschaft am 14. Juni in Houston gegen Curaçao, am 20. Juni im kanadischen Toronto gegen die Elfenbeinküste und am 25. Juni in East Rutherford gegen Ecuador. Das Teamquartier wird in Winston-Salem in US-Bundesstaat North Carolina bezogen.