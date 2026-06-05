Manuel Neuer fehlt beim Abschlusstraining vor dem WM-Test gegen die USA. Sein Comeback in der Nationalmannschaft muss weiter warten. Der Bundestrainer erklärt, warum.

Chicago (dpa) - Manuel Neuer muss aus Vorsicht noch auf sein Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft warten. Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet auch im Testspiel gegen die USA am Samstag (20.30 Uhr/RTL) in Chicago auf einen Einsatz des 40-Jährigen. «Ihm geht's gut. Er ist auf dem Weg zu bester Fitness», sagte Nagelsmann rund 24 Stunden vor der Partie: «Trotzdem wollen wir morgen noch kein Risiko eingehen.»

Zum ersten Gruppenspiel topfit

Nach der Muskelverhärtung in der linken Wade soll Neuer weiter geschont werden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass das Turnier perfekt verlaufe und nichts passiere, formulierte der Bundestrainer weiter angesichts der Vorverletzung von Neuers Wade in diesem Jahr. Neuer solle nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen, damit er zum ersten Gruppenspiel topfit sei.

Bei der Generalprobe gegen den WM-Gastgeber wird erneut Oliver Baumann zum Einsatz kommen. Neuer wird somit frühestens beim WM-Auftaktspiel am 14. Juni in Houston gegen Curaçao sein 125. Länderspiel bestreiten. Nagelsmann hatte den deutschen Rekordtorwart fast zwei Jahre nach dessen Rücktritt zurück zum DFB-Team geholt.

In Chicago hatte Neuer seinen sogenannten «Belastungsaufbau» fortgesetzt. Social-Media-Bilder und DFB-Videos zeigten den Bayern-Torwart bei Schussübungen. Zudem hatte sich Neuer sehr entspannt beim Spaziergang an der Promenade des Lake Michigan mit seinem Münchner Kollegen Jonas Urbig gezeigt.