Der Bundestrainer entscheidet sich zum Start in die K.o.-Phase für eine Änderung in der Offensive. Undav kommt für Musiala in die Startelf. Links hinten gibt es eine erwartete Umstellung.

Foxborough (dpa) – Julian Nagelsmann nimmt zum Start in die K.o.-Phase eine Umstellung in der Offensive der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor. Der Bundestrainer lässt im vierten WM-Spiel den bislang dreifachen Torschützen Deniz Undav am Abend in Foxborough gegen Paraguay erstmals beginnen. Für den Stuttgarter muss Jamal Musiala auf die Bank. Nathaniel Brown kehrt nach seinen Adduktorenproblemen wie erwartet auf die linke Verteidigerposition zurück.

Der Frankfurter ersetzt David Raum, der beim 1:2 gegen Ecuador zum Abschluss der Gruppenphase keine gute Leistung geboten hatte. Kapitän Joshua Kimmich bleibt rechter Verteidiger, im defensiven Mittelfeld laufen wieder Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha auf. In der Offensive sollen Kai Havertz, Florian Wirtz und Leroy Sané zusammen mit Undav für Tore sorgen.