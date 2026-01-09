Nagelsmann «beeindruckt»: WM-Quartier in North Carolina

Das deutsche WM-Hotel ist ganz nach dem Geschmack von Bundestrainer Nagelsmann. Elegant, abgeschieden und mit Trainingsmöglichkeiten auf Topniveau. Ein Basketballstar kennt sich dort bestens aus.

Winston-Salem (dpa) – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wohnt während der Weltmeisterschaft in den USA in einem herrschaftlichen Anwesen im US-Bundesstaat North Carolina. Bundestrainer Julian Nagelsmann und das Team um Kapitän Joshua Kimmich beziehen im Sommer Quartier im Graylyn Estate in Winston-Salem; einem schlossähnlichen, traditionsreichen Hotel mit großer Parkanlage im Osten der USA. Das teilte der DFB am Freitag mit.

Trainiert wird auf dem laut Nagelsmann vom Hotel zu Fuß und per Fahrrad in zehn Minuten erreichbaren Gelände der Privat-Universität Wake Forest, die den Bundestrainer durch ihre professionelle Ausstattung «super beeindruckte».

Parallelen zum Homeground

Die Hotelanlage erinnert Nagelsmann an die Vorzüge des mehrfach bewährten und auch bei der Heim-EM 2024 genutzten DFB-Refugium Homeground in Herzogenaurach. Man habe einen «Ort gefunden, der es ermöglicht, dass man immer wieder zusammenkommt, aber trotzdem auch die nötige Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten hat», erklärte Nagelsmann.

Am 2. Juni fliegt der deutsche WM-Kader nach Chicago. Im dortigen Soldier Field steht am 6. Juni (20.30 Uhr/MESZ) die WM-Generalprobe gegen Gastgeber USA an. Am 8. Juni wird das DFB-Team dann nach Winston-Salem umziehen und sich dort auf bestmöglich acht Turnierspiele bis zum Finale am 19. Juli vorbereiten.

Uni-Heimat eines NBA-Stars

Die Stadt mit rund 250.000 Einwohnern ist sportlich bekannt durch ein ATP-Tennisturnier. Basketball-Star Tim Duncan spielte vor seiner NBA-Karriere für die Wake Forest University. Ein Zentrum der Mega-WM ist Winston-Salem aber nicht. Atlanta und Philadelphia als nächstgelegene der insgesamt 16 WM-Spielorte in den USA, Mexiko und Kanada sind mehrere Fahrstunden mit dem Auto entfernt.

Jeweils am Tag vor den Gruppenspielen wird die DFB-Auswahl zu ihren Spielorten fliegen. Am 14. Juni (19.00 Uhr/MESZ) steht die Auftaktpartie in Houston gegen WM-Neuling Curaçao an. Im kanadischen Toronto geht es am 20. Juni (22.00 Uhr/MESZ) gegen die Elfenbeinküste. Und am 25. Juni (22.00 Uhr/MESZ) folgt in East Rutherford der Vorrundenabschluss gegen Ecuador.

WM-Hotel als Knackpunkt

Die Auswahl der Turnier-Quartiere hat beim DFB seit langem eine große Bedeutung. Der selbst gebaute Komplex in Campo Bahia in Brasilien wurde nach dem Titelgewinn 2014 als ein Erfolgsfaktor idealisiert. An den Quartieren in Watutinki bei Moskau 2018 und in der katarischen Wüste 2022 gab es nach dem jeweils frühen Scheitern in der Gruppenphase viel Kritik.