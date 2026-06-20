Julian Nagelsmann muss vor dem WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste auch Fragen zur gefährlichen Tierwelt beantworten. Der Bundestrainer reagiert mit einem Scherz, der sensible Gemüter beunruhigen kann.

Toronto (dpa) – Julian Nagelsmann hat auf die besorgte Frage einer internationalen WM-Reporterin nach einer Schlange im deutschen Teamcamp mit einem Scherz reagiert. «Da ist eine große Anakonda», sagte der Bundestrainer auf Englisch bei der Pressekonferenz vor dem zweiten WM-Spiel der Fußball-Nationalmannschaft heute (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen die Elfenbeinküste in Toronto.

DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle schritt, um Missverständnisse zu vermeiden, ein und merkte an: «Das war ein Joke». Der amüsierte Nagelsmann konnte auch zur Beruhigung beitragen. «Es ist nur eine kleine und wir lieben alle Tiere auf diesem Planeten. Wir sind glücklich, dass diese Schlange einen schönen Platz zum Leben gefunden hat», sagte der 38-Jährige.

Kimmich mit Respekt vor der WM-Schlange

Vor einigen Tagen hatte Kapitän Joshua Kimmich von dem Reptilien-Fund im Basecamp in Winston-Salem berichtet und damit offensichtlich auch international Aufmerksamkeit erregt.

«Wir haben gestern eine Schlange gesehen. Aber da wurde uns gesagt, dass die giftig ist. Also bei einem Biss muss man mal ins Krankenhaus fahren. Ich glaube nicht, dass man stirbt. Aber es ist zumindest mal gefährlich. Ja, hier habe ich ein bisschen Respekt vor den Tieren, muss ich sagen», erzählte der 31-Jährige.

Kein Nachfolger für Kanarienvogel «Ringo»

Bei der Heim-EM vor zwei Jahren hatten die DFB-Stars ihre Tierliebe demonstriert und den Kanarienvogel «Ringo» bei sich im Turnierquartier aufgenommen. Laut Kimmich sei eine ähnliche Aktion in North Carolina schwieriger. Die zahlreichen Eichhörnchen auf dem Gelände des Hotels The Graylyn Estate ließen sich nur schwer fangen, scherzte der Bayern-Profi.