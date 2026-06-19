Statt Fußball
Nach WM-Traumstart: Tuchel und Co. entspannen beim Baseball
WM 2026 - England Baseball
Thomas Tuchel hatte auch beim Baseball seinen Spaß.
Charlie Riedel. DPA

Es läuft rund für Thomas Tuchel und England bei der WM. Und das nicht nur auf dem Fußballplatz.

Lesezeit 1 Minute

Kansas City (dpa) – Nach dem fulminanten Start in die Fußball-WM mit dem 4:2 gegen Kroatien hat Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel auch beim Baseball eine gute Figur abgegeben. Beim Heimspiel der Kansas City Royals gegen die St. Louis Cardinals durfte der 52-Jährige den ersten Wurf ausführen.

In einem weiß-blauen Royals-Trikot mit der Nummer 26 und seinem Namen wusste Tuchel durchaus zu überzeugen. Englands Kapitän Harry Kane klatschte begeistert mit seinem Coach ab. «Großartiger Erholungstag mit den Jungs beim Baseball», schrieb der Bayern-Torjäger bei X. «Ich würde es eines Tages liebend gerne einmal mit dem Schlagen versuchen.»

Während Kane und der Rest der Stammspieler am Tag nach dem ersten Sieg entspannen konnten, stand für die Ersatzspieler ein kurzes Testspiel gegen die US-Amateure von Sporting KC im Trainingscamp Swope Soccer Village an. Beim 5:1 über zweimal 25 Minuten erzielte Ivan Toney drei Treffer.

© dpa-infocom, dpa:260619-930-246857/1

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