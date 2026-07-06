Fußball-WM
Nach WM-Aus: Verwirrung um Senegal-Rückkehr
WM 2026 - Belgien - Senegal
Knapp eine Woche nach dem WM-Aus kehren Senegals Fußballer nach Hause zurück (Archivbild).
Lindsey Wasson. DPA

Senegals Nationalteam kehrt erst mit Verzögerung nach dem WM-Aus zurück. Die Gründe für den verspäteten Sonderflug bleiben unklar.

Lesezeit 1 Minute

Dakar (dpa) – Erst mit tagelanger Verspätung soll Senegals Fußball-Nationalteam nach dem WM-Aus in die Heimat zurückkehren. Nach Angaben des senegalesischen Verbandes ist die Ankunft eines Sonderfluges in Dakar nun für den Dienstagmorgen geplant. Der TV-Sender RTV hatte zuvor berichtet, dass das Team nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Belgien (2:3 n. Verlängerung) am vergangenen Mittwoch in Seattle fest gehangen habe.

Demnach sei alles für die Abreise vorbereitet gewesen. Ein zuvor geplanter Sonderflug sei in der vergangenen Woche aus ungeklärten Gründen jedoch nicht gestartet. In senegalesischen Medien wurde spekuliert, der Verband sei völlig unvorbereitet auf das Ausscheiden gewesen und habe keinerlei Plan für eine Rückkehr gehabt.

© dpa-infocom, dpa:260706-930-339921/1

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