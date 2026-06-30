Nach dem Sieg gegen Oranje feiern Anhänger von Marokko in den Niederlanden. Vereinzelt läuft es aus dem Ruder.

Den Haag (dpa) – Nach dem Sieg gegen die Niederlande bei der Fußball-WM im Elfmeterschießen kam es in Den Haag bei Feiern von Anhängern von Marokko nach Angaben der Polizei vereinzelt zu Zusammenstößen. Beamte seien mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen worden. Die Polizei griff anschließend nach eigenen Angaben ein. 13 Menschen seien festgenommen worden.

Auch wurde der Polizei zufolge ein Wasserwerfer eingesetzt. Fans hätten Straßen blockiert und den Verkehr behindert.

Nach dem Sieg von Marokko waren spontan hunderte von Fans in mehreren niederländischen Städten auf die Straße gegangen. In Amsterdam, Utrecht und Den Haag fuhren Autos hupend durch die Straßen. Fans jubelten und feierten ausgelassen.