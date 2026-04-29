Fußball Nach Kritik: FIFA erhöht Prämien für WM dpa 29.04.2026, 03:12 Uhr

i Die FIFA verteilt bei der WM mehr Geld als zunächst geplant. Chris Carlson. DPA

Schwankender Dollarkurs, unterschiedliche Besteuerung und nur etwas höhere Prämien: Die Finanzen sorgten für Unmut bei den Teilnehmern an der Fußball-WM. Nun reagiert die FIFA.

Vancouver (dpa) – Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Prämien für die Weltmeisterschaft im Sommer nach Kritik aus Deutschland und von weiteren Turnierteilnehmern erhöht. Insgesamt werden 871 Millionen US-Dollar (744 Millionen Euro) an die 48 Teams ausgeschüttet, wie der FIFA-Council bei seiner Sitzung in Vancouver entschied.







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