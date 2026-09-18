Trainer Antonio Di Salvo hat seinen U21-Kader für die kommenden Partien in der EM-Qualifikation verkündet. Bayern-Star Tom Bischof hat eine besondere Rolle.

Frankfurt/Main (dpa) – Mit sieben Debütanten geht U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo in die kommenden Länderspiele. Paris Brunner (AS Monaco), Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), Francis Onyeka (SV Elversberg), Noahkai Banks (FC Augsburg), Laurin Ulrich (SC Paderborn), Louey Ben Farhat (Karlsruher SC) und Frank Feller (1. FC Heidenheim) sind erstmals dabei.

Einige Neulinge erhalten auch wegen des großen Aufgebots von Bundestrainer Jürgen Klopp nun ihre Chance. Klopp hatte am Donnerstag 44 Spieler in zwei Kadern für die kommenden Partien in der Nations League nominiert. Darunter sind mehrere U21-Akteure.

Tom Bischof vom FC Bayern München hat eine besondere Rolle. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler ist zunächst Teil des U21-Kaders. Für die Länderspiele des Klopp-Teams gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober) reist er dann zur A-Nationalmannschaft.

Spiele gegen Lettland, Malta und Georgien

Verzichten muss Di Salvo auf Dennis Seimen (VfB Stuttgart), Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Assan Ouedraogo (RB Leipzig), Anton Kade (FC Augsburg), Ilyas Ansah (Hull City) sowie Nelson Weiper (Sturm Graz). Sie sind entweder verletzt oder befinden sich noch im Aufbautraining.

Die deutsche U21 spielt in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 in Serbien und Albanien am 26. September in Riga gegen Lettland. Am 30. September ist Malta auswärts der nächste Gegner. Den Abschluss der EM-Qualifikation bildet das Heimspiel in Bielefeld gegen Georgien (6. Oktober).

U21 führt Gruppe F an

«Erstmals haben wir eine so lange Länderspielphase außerhalb eines Turniers. Diese Chance wollen wir mit intensivem Training, erfolgreichen Spielen, abwechslungsreichem Teambuilding und viel Freude am Fußball für uns nutzen», sagte Di Salvo laut Mitteilung des Deutschen Fußball-Bunds (DFB). «Unser Ziel ist klar: Mit drei Siegen die EM-Qualifikation als Gruppenerster fix machen.»

Di Salvos Mannschaft ist Tabellenführer in Gruppe F. Alle Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Die anderen Gruppenzweiten haben über Playoffs noch die Chance zur Turnier-Teilnahme.