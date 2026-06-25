Im dritten WM-Spiel ändert Julian Nagelsmann erstmals die Startelf. Der Bundestrainer nimmt gegen Ecuador aber nur zwei notwendige Wechsel vor. Der beste Torschütze kommt wieder von der Bank.

East Rutherford (dpa) - Julian Nagelsmann verändert im letzten Gruppenspiel der Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft erstmals seine Startelf. Neu ins Team kommen gegen Ecuador die beiden Abwehrspieler Antonio Rüdiger und David Raum. Deniz Undav, der mit drei Treffern beste deutsche Torschütze im Turnier, soll auch zum Vorrundenabschluss im Finalstadion von East Rutherford wieder als Joker von der Bank kommen.

«In der Konstellation, wie wir die ersten beiden Spiele begonnen haben, haben wir nicht so viele Spiele gemacht in den letzten Monaten. Es gab für mich keinen Sinn, den Weg, den man einschlägt, sofort wieder zu verlassen, nur weil man zweimal gewonnen hat», sagte Nagelsmann in der ARD.

Mit Blick auf Undav will er an der bisherigen Rollenverteilung festhalten: «Wir müssen andersherum denken. Wenn Deniz beginnt, müssen wir irgendeinen Spieler reinbringen. Wer ist der Spieler im Kader, der der Finisher ist? Wir haben nicht allzu viele Spieler im Kader mit der Quote von Deniz. Dieser klassische Finisher im Kader ist nur er.»

Rüdiger ersetzt im Abwehrzentrum Nico Schlotterbeck, für den die WM in Amerika nach einer schweren Bänderverletzung am Fuß vorzeitig beendet ist. Raum kommt auf der linken Außenverteidigerposition für den angeschlagenen Nathaniel Brown zum Einsatz. Die übrigen neun Positionen bleiben unverändert. Das DFB-Team ist mit sechs Punkten schon sicher Gruppensieger. Der Gegner für das Sechzehntelfinale am Montag in Foxborough steht noch nicht fest.