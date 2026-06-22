Der Vogel im Mexiko-Trikot ist innerhalb von kürzester Zeit zum Liebling der Fußballfans in dem lateinamerikanischen Land geworden. Jetzt bekommt er sogar eine Audienz bei der Staatschefin.

Mexiko-Stadt (dpa) – Die WM-Ente Merlin kommt in Mexiko groß heraus. Nachdem das weiße Tier im grünen Mexiko-Trikot bereits im ganzen Land bekannt ist, traf Merlin nun sogar die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum. Der Vogel nahm an der täglichen Pressekonferenz der Staatschefin im Nationalpalast teil und posierte für ein Foto mit seinen Besitzern und der Präsidentin.

«Merlin ist der Patron unseres Geschäfts», sagte seine Besitzerin Karla Ivette Gómez, die in den Straßen des historischen Zentrums von Mexiko-Stadt als Straßenhändlerin Getränke verkauft. «Er passt auf, dass wir ordentlich arbeiten.» Merlin bekomme spezielles Futter für Enten und jeden Sonntag einen Taco mit Fleischfüllung, erzählte die 48-jährige alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen weiter.

Merlin war zu Beginn der Fußballweltmeisterschaft berühmt geworden, als er im mexikanischen Dress mit farblich passenden Söckchen durch die Straßen der Hauptstadt watschelte. Seine Besitzer wollen die Ente Merlin nun als geschützte Marke eintragen lassen.