Fußball Mexikos Torhüter-Ikone Ochoa hört auf dpa 22.07.2026, 07:23 Uhr

i Ochoa kam bei der WM nochmal zum Einsatz. (Archivbild) Silvia Izquierdo. DPA

Bei der Heim-WM durfte der Mexikaner Guillermo Ochoa noch einmal auf die ganz große Bühne. Nun macht der Kult-Torhüter nach mehr als 20 Jahren im Profifußball Schluss.

Mexiko-Stadt (dpa) – Mexikos Torwart-Ikone Guillermo Ochoa macht Schluss. Der 41-Jährige beendet nach der Heim-WM und mehr als 20 Jahren als Fußballprofi seine aktive Karriere, wie er in den sozialen Medien mitteilte. «Ich nehme die Zuneigung und die Liebe von Millionen mit und die Gewissheit, alles für Mexiko gegeben zu haben», schrieb Ochoa wenige Tage nach dem WM-Endspiel.







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