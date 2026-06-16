Er ist eine Ikone im Land des WM-Mitgastgebers. Guillermo Ochoa bestreitet seine sechste WM - ein Rekord. Nun spricht er über die Zeit danach.

Mexiko-Stadt (dpa) – Guillermo Ochoa hat seinen Rücktritt nach dieser Weltmeisterschaft und über 20 Jahren allein in der Nationalmannschaft von WM-Mitgastgeber Mexiko bestätigt. Die Nationalmannschaft sei immer sein Kompass gewesen, betonte Ochoa. Aber jetzt gehe diese Zeit zu Ende. «Ich sehe keinen Sinn mehr im Fußball. Ich sehe keinen Sinn mehr darin, weiterzuspielen», sagte er der FIFA.

Ochoa kommt bisher auf 153 Einsätze für «El Tri», am 13. Juli noch während der Fußball-WM in Mexiko, den USA und Kanada wird er 41 Jahre alt. Zusammen mit Lionel Messi (38) aus Argentinien und Cristiano Ronaldo (41) bestreitet Ochoa seine sechste WM – ein Rekord.

Sein Gang über den Rasen vor dem WM-Auftakt

Ochoa wechselte im Sommer 2011 nach einigen Jahren bei CF América in Mexiko in die französische Ligue 1 zu AC Ajacco. Er spielte auch in Spanien beim FC Málaga und FC Granada sowie in Belgien beim FC Lüttich. Nach einer Rückkehr in die Heimat zum CF América verließ Ochoa erneut Mexiko und heuerte in Italien bei US Salernitana an, über Avs Futebol in Portugal landete er auf Zypern bei AEL Limassol.

Beim 2:0-Auftaktsieg der Mexikaner bei der WM gegen Südafrika war Ochoa nicht zum Einsatz gekommen. Vor der Partie war er unter dem Jubel der Fans im Aztekenstadion minutenlang über den Rasen geschritten und hatte die Stimmung sichtlich genossen. In der Nacht auf Freitag um 03.00 Uhr deutscher Zeit spielt der WM-Mitgastgeber in Zapopan bei Guadalajara gegen Südkorea sein zweites Spiel.