Viermal schon feierte Lionel Messi in einem WM-Camp Geburtstag. Diesmal ist es noch verrückter. In Argentinien wird auf den Straßen gesungen - und Messi antwortet auf die Liebesgrüße seiner Frau.

Kansas City (dpa) - Mit einem Geburtstagskuchen aus Süßigkeiten und der 39 als brennende Kerzen haben einige Teamkollegen Lionel Messi im WM-Camp der Argentinier in Kansas City überrascht. Der Superstar und Kapitän der Albiceleste postete ein Foto unter anderem mit Rodrigo de Paul und Nicolas Otamendi. Ein Ständchen zum Geburtstag gab's natürlich auch.

Liebeserklärung der Ehefrau und Messis Reaktion

Messi feiert nicht zum ersten Mal Geburtstag im Kreis der Nationalmannschaft: Allein bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010, 2014 und 2018 war das der Fall. Hinzu kommen noch einige Copa Américas. Was diesmal aber auch im Land des Weltmeisters abgeht, verschiebt auch noch mal die Dimensionen.

Eine Liebeserklärung schickte Ehefrau Antonela Roccuzzo: «Alles Gute zum Geburtstag, Liebe meines Lebens. Mögest du heute und immer glücklich sein. Wir haben bereits alles, was wir brauchen, denn wir haben dich.» Die beiden kennen sich seit Kindertagen in Rosario, sie haben drei gemeinsame Söhne.

Antonela Roccuzzo postete auch einige ältere Bilder, woraufhin ihr Lionel Messi öffentlich antwortete: «Vielen Dank, mein Schatz, und ich danke euch auch. Ich liebe euch!!! Wie klein wir doch waren…»

Mit zu den ersten öffentlichen Gratulanten gehörte der FC Barcelona, über 20 Jahre die Heimat Messis und nach wie vor sein Herzensclub: «39 Jahre Großartigkeit».

Verbandschef mit großen Emotionen

Von PSG, wo Messi nach seinem Weggang aus Barcelona in den zwei Jahre vom Sommer 2021 bis Sommer 2023 gar nicht glücklich wurde, kam ein eher schlichtes: «39 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Leo.» Ein bisschen mehr Mühe gab sich sein aktueller Club Inter Miami und ließ in einem kleinen Video Fans zu Wort kommen. Klarer Tenor: «We love you here in Miami.»

Messi ist der Mann, «der die Geschichte des Weltfußballs verändert hat», schrieb der argentinische Verband und AFA-Chef Claudio Tapia ergänzte: «Danke für jede Träne, für jede Umarmung, für jeden Moment der Ewigkeit. Ganz einfach, Danke, dass es dich gibt, 10.»

Bus-Linie in Buenos Aires mit besonderem Schriftzug

Messi brillierte gleich zum Auftakt der WM in den USA, Kanada und Mexiko wie es ihm selbst in Katar auf dem Weg zum Triumph nicht gelungen war. Beim 3:0 gegen Algerien und beim 2:0 gegen Österreich erzielte er alle Tore. Mit nun 18 WM-Treffern ist er an Deutschlands Ex-Torjäger Miroslav Klose vorbeigezogen und alleiniger Rekordhalter.

Welches Ausmaß die Messi-Huldigung annimmt, belegt auch ein Video von TyCSports. Es zeigt dem argentinischen Sender zufolge einen Bus der Linie 39 in Buenos Aires. Auf der elektronischen Anzeige über dem Fahrer steht: «Alles Gute zum 39, Leo.» In Buenos Aires bildeten sich spontan Gruppen, die für Messi sangen oder ihm sogar einen richtigen Kuchen gebacken hatten.