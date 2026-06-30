Vor dem ersten Spiel hatte Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Nationalmannschaft angerufen. Jetzt äußert sich der Kanzler nach dem Aus gegen Paraguay.

Berlin (dpa) – Bundeskanzler Friedrich Merz hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem frühen Aus bei der Fußball-WM Mut zugesprochen. «Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel», hieß es in einem Beitrag des offiziellen Accounts des Kanzlers auf der Plattform X. «Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.»

Die DFB-Auswahl war zuvor nach einer enttäuschenden Leistung im Sechzehntelfinale an Paraguay gescheitert. Deutschland war in 120 Minuten nicht über ein 1:1 hinausgekommen und verlor im Anschluss das Elfmeterschießen mit 3:4. Es ist nach dem Vorrundenaus 2018 und 2022 das dritte frühe Scheitern seit dem WM-Titel von Rio de Janeiro vor zwölf Jahren.