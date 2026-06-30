Für Deutschlands Fußballer ist die WM früh vorbei. Der Bundeskanzler ist trotzdem «stolz» auf das DFB-Team. Doch seine Bewertung der Turnierleistung findet wenig Zustimmung. Wie Merz darauf reagiert.

Berlin (dpa) - Inmitten spöttischer Reaktionen über einen sehr lobenden X-Post nach dem WM-Scheitern der Fußball-Nationalmannschaft hat Bundeskanzler Friedrich Merz die Kritik gekontert. «Erfolge feiern wir gemeinsam. Und in der Niederlage stehen wir zusammen. Das macht uns stark. Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott», schrieb der CDU-Politiker in einem weiteren Beitrag beim Kurznachrichtendienst.

Rund elf Stunden zuvor hatte Merz dem DFB-Team trotz der überraschenden Niederlage gegen Außenseiter Paraguay schon in der ersten K.-o.-Runde Lob gezollt und Mut zugesprochen. «Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel», hieß es in einem Beitrag des offiziellen Kanzler-Accounts des CDU-Politikers auf der Plattform X. «Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.»

X-Post von Friedrich Merz

X-Post von Marie-Agnes Strack-Zimmermann

X-Post der AfD

X-Post von Sevim Dagdelen

Weiterer X-Post von Merz