Per Mertesacker übernimmt am 1. Januar 2027 den Posten des Sport-Geschäftsführers beim DFB. Bei den anstehenden Nations-League-Partien will er sich bewusst noch im Hintergrund halten.

Frankfurt/Main (dpa) – Per Mertesacker wird die anstehenden Länderspiele der DFB-Auswahl nicht als Werbe-Tour für seinen anstehenden Dienstbeginn als Sport-Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bundes nutzen. «Es gibt das eine oder andere Gespräch im Vorfeld, aber nichts, wo ich schon irgendeine Bühne nutzen würde, um mich vorzustellen. Ich bin ab Januar dabei und halte mich momentan aus vielen Themen noch heraus», sagte Mertesacker beim Sportpresseball in Frankfurt.

Mertesacker, der in seiner Karriere 104 Länderspiele bestritt und 2014 mit dem DFB-Team Weltmeister wurde, tritt am 1. Januar 2027 die Nachfolge von Andreas Rettig an. In seinem Job verantwortet der 42-Jährige künftig die Bereiche DFB-Akademie und Nationalmannschaften.

Lob für Klopp

Mit dem Einstand des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp ist Mertesacker zufrieden. «Er hat eine klare Strategie. Damit fahren wir sehr gut. Wir wollen wieder in die Weltspitze unter die Top 4. Daran werden wir arbeiten. Er hat erste gute Schritte gemacht», sagte der frühere Innenverteidiger und warnte zugleich vor zu großen Erwartungen: «Aber es werden mehrere Schritte nötig sein, um wieder dahin zu kommen, wo wir einmal waren.»

In den ersten vier Länderspielen unter Klopp hatte es für die DFB-Auswahl in der Nations League einen Sieg gegen Serbien (2:0), zwei Unentschieden in den Niederlanden (1:1) und in Griechenland (0:0) sowie eine Heimpleite gegen die Griechen (0:1) gegeben. Zum Abschluss der Gruppenphase gastiert Deutschland zunächst am kommenden Freitag in Serbien und empfängt dann am 16. November die Niederlande.