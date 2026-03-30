Menschenrechte
Mehr Repression als Fußball? Amnesty über Gefahren bei WM
Amnesty International
Amnesty International sieht konkrete Gefahren während der Fußball-WM in den USA. (Archivbild)
Hannes P Albert. DPA

Auf der Fußball-WM im kommenden Sommer liegt aufgrund der gesellschaftspolitischen Debatten schon jetzt ein Schatten. Es könnte noch schlimmer kommen, glaubt eine Menschenrechtsorganisation.

Lesezeit 2 Minuten
Berlin (dpa) – Zweieinhalb Monate vor Beginn der Fußball-WM warnt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International eindringlich vor Repressalien und Gefahren bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Vor allem das Vorgehen der Regierung von Präsident Donald Trump in den Vereinigten Staaten berge große Risiken.

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