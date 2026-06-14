Frankreichs Starstürmer Kylian Mbappé kann sich nicht vorstellen, nach der Fußball-Karriere als Politiker zu arbeiten. Ein anderer Job scheint die WM-Hoffnung der Équipe Tricolore hingegen zu reizen.

Boston (dpa) – Eine Zukunft als Trainer kann sich Frankreichs Starstürmer Kylian Mbappé vorstellen. Den Einstieg in die Politik als möglicher Präsident seines Landes wies der Kapitän der Équipe Tricolore hingegen sofort zurück. «Nein, keine Sorge, ich rede nicht davon, Präsident der Republik zu werden. Das sagen mir ziemlich viele Leute, aber das steht nicht auf meinem Plan. Ich werde schon so genug gehasst», sagte der 27-Jährige in einem Interview der Zeitung «Le Parisien» mit einem Lachen.

Macron muss also einen Konkurrenten weniger fürchten. Der 48-Jährige und Mbappé laufen sich immer wieder über den Weg. Egal, ob bei Ehrungen oder wie zuletzt in Clairefontaine, als Frankreichs Präsident gemeinsam mit seiner Frau Brigitte Macron im Trainingslager vorbeischaute und dem Team viel Glück auf seiner WM-Mission wünschte.

Mbappé könnte sich Trainerjob vorstellen

Deutlich wahrscheinlicher erscheint ihm ein Wechsel ins Trainergeschäft. «Um diese Chance zu bekommen, werde ich natürlich meine Trainerlizenzen erwerben – das kostet ja nichts. Es ist eine zusätzliche Lernerfahrung, die meine Fähigkeiten sowohl persönlich als auch beruflich bereichern wird», sagte Frankreichs größte Hoffnung auf den dritten WM-Titel der Verbandsgeschichte.

«Aber um Trainer zu werden, muss man sich zunächst mit dem Ende seiner Spielerkarriere auseinandersetzen», ergänzte Mbappé sofort. Noch dürfte für viele Jahre die aktive Laufbahn im Fokus stehen. Am Dienstag (21.00 Uhr) startet Frankreich gegen Senegal ins Turnier. Gemeinsam mit Michael Olise vom FC Bayern und Weltfußballer Ousmane Dembélé von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain bildet Mbappé eine Weltklasse-Offensive.

Vier Tore fehlen Mbappé noch, um die WM-Bestmarke des ehemaligen DFB-Stürmers Miroslav Klose (16) zu erreichen.