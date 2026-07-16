England verpasst durch die Niederlage gegen Argentinien das WM-Endspiel. In den Chor der Kritiker an Trainer Thomas Tuchel reiht sich auch Lothar Matthäus ein - und zieht einen Vergleich.

Berlin (dpa) – Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht nach dem Halbfinal-Aus von England bei der Fußball-WM gegen Argentinien (1:2) Parallelen zwischen Thomas Tuchel und Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Beide als Taktiker bekannte Coaches haben nach Ansicht des 65-Jährigen personelle Fehler begangen. «Ich habe großen Respekt vor Thomas Tuchel, aber er hat sich verzockt!», sagte Matthäus der «Bild».

Nagelsmann habe mit Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger im zentralen Mittelfeld auf einen strategisch wichtigen Führungsspieler verzichtet. «Auch deshalb ist Deutschland so früh ausgeschieden. Tuchel nahm seinen Strategen (Declan) Rice raus. Das macht man nicht, es sei denn, er ist verletzt. Das sind dann die überschlauen Trainer, die unbedingt etwas Besonderes machen wollen», sagte der einstige Nationaltrainer von Ungarn und Bulgarien.

England habe ein starkes Turnier gespielt und sei auch gegen Argentinien leicht besser gewesen. «Bis Taktiker Tuchel diesen taktischen Fehler machte. Rice ist wichtig für die Statik. Mit seinen Wechseln hat Tuchel die gesamte Struktur des Spiels verändert und den Argentiniern gezeigt, dass er nur noch defensiv spielen will», meinte der Weltmeister von 1990.