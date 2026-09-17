Frankfurt/Main (dpa) – DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus findet die XXL-Sichtung des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp mit zwei Kadern «super». Es sei wichtig, «dass der Bundestrainer die Spieler, den Charakter der Spieler, nicht nur die Qualität, sondern auch das Verhalten in der Gruppe, dass er das kennenlernt», sagte Matthäus als Fußball-Experte von RTL und Sky. «Und deswegen verstehe ich Jürgen Klopp.»

Klopps erstes DFB-Aufgebot umfasst insgesamt 44 Akteure, darunter noch 16 WM-Fahrer, zahlreiche Rückkehrer wie Marc-André ter Stegen, Serge Gnabry oder Karim Adeyemi sowie gleich 16 Akteure ohne Länderspieleinsatz. «Praktisch sind das ja zwei Lehrgänge, ein Casting. Ich finde die Kader ideal. Und da geht es nicht um jung, alt, drei Minuten in der Bundesliga, zwei Spiele in der Bundesliga. Es geht darum, dass der Trainer das Recht hat, die Spieler besser kennenzulernen», so Matthäus.

Es sei wichtig, dass er die Spieler bei sich habe, dass er mit ihnen reden könne, dass er seine Spielidee übermitteln könne. «Und ich glaube, besser kann man es nicht regeln», ergänzte der 65-Jährige.