Turnier im Sommer Matthäus ist Fan von XXL-WM: «Geschenk für viele Länder» dpa 26.02.2026, 11:11 Uhr

Lothar Matthäus schwärmt von der noch größeren WM: Warum 48 Teams für ihn ein Segen sind.

Berlin (dpa) – Ex-Weltmeister Lothar Matthäus ist ein Fan der ersten XXL-WM mit 48 Teilnehmern in diesem Sommer. «Und was das für eine Begeisterung diesen Leuten verschafft, das ist für mich ein Geschenk für viele Länder», die jetzt das erste Mal seien, sagte der TV-Experte anlässlich eines FIFA-Interviews zum zehnjährigen Amtsjubiläum von Präsident Gianni Infantino über das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.







