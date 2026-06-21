Deniz Undav deutet nach Toren gerne auf seinen Trikotnamen. Aber dies ist nicht die einzige Jubelgeste des neuen Torjägers beim deutschen WM-Team.

Toronto (dpa) – Eine Torjubel-Geste von Deutschlands WM-Matchwinner Deniz Undav geht offenbar auf Basketball-Star Jalen Brunson vom frischgebackenen NBA-Meister New York Knicks zurück. Der Doppeltorschütze beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste hatte sich im Stadion von Toronto unter anderem die Hand mit drei ausgestreckten Fingern vor den Mund gehalten.

Brunson zeigt diese Bewegung gerne nach erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen. Hintergrund der Geste beim Stuttgarter Undav ist einem «Bild»-Bericht zufolge ein Treffen der beiden Influencern Sidney Friede und Niklas Wilson-Sommer mit dem Nationalstürmer kürzlich im deutschen Quartier Winston-Salem. Dabei sei es zu einer Absprache gekommen, wie das Duo auf Instagram berichtet: «Wir haben vorgestern Deniz Undav getroffen und am Ende habe ich zu Deniz gesagt: Ey, Deniz, wenn du ein Tor machst, mach mal bitte diesen Jubel.»