Was ist typisch deutscher Fußball? Der enge Klopp-Vertraute und DFB-Berater Marc Kosicke will der Nationalelf eine neue Mentalität vermitteln - und auf die Stärken eines Einwanderungslandes setzen.

Frankfurt/Main (dpa) – Unter dem Arbeitstitel «Deutschland plus» will DFB-Berater Marc Kosicke mithelfen, der deutschen Nationalmannschaft eine neue Mentalität zu vermitteln. Dabei sollen als typisch deutsch geltende Fußball-Tugenden mit den Einflüssen einer vielfältigen Einwanderungsgesellschaft verbunden werden, wie der enge Vertraute von Bundestrainer Jürgen Klopp im «OMR Podcast» erklärte.

«Wir haben so ein bisschen dieses „Made in Germany“ verloren in Deutschland», sagte Kosicke, der nach dem WM-Debakel im Sommer zusammen mit Klopp als externer Berater zum DFB stieß. «Wir als Einwandererland haben aber auch so viele andere Dinge, die dazugekommen sind. Und wenn du dir unsere Nationalmannschaft anschaust mit den verschiedenen sozio-kulturellen Herkünften, ist das ja sozusagen ein neues Deutschland.»

Freude, Kreativität, Leichtigkeit: «Nicht typisch deutsch»

Aus den alten Stärken und den neuen Einflüssen wolle man eine Identität entwickeln. «All das, was die neuen Kulturen in unserem Land so dazu addieren, wie Freude, Kreativität, Leichtigkeit – das ist jetzt ja nicht typisch deutsch -, ist das, was bei Deutschland draufkommt», sagte Kosicke. Deutsch sei aber eben auch: «Mehr geht immer, also mehr arbeiten, mehr laufen, mehr Zweikämpfe führen. Das ist schon die DNA.»

Solche Themen mit dem Trainerteam zu besprechen und dann auch in den Verband zu tragen, sei Teil seines Jobs, erklärte der 55-Jährige. «Bei mir geht's ja immer mehr um die weichen Faktoren. Was gebe ich dem Trainerteam und nehme ich ihm ab, was zu ihrem Job gehört, aber was nicht deren Hauptkompetenz ist.»

Telefonat mit Kritiker Hoeneß

Zu seinen Aufgaben gehöre auch, sich Gedanken darüber zu machen, welche Botschaften an Spieler, Gesellschaft und Medien vermittelt werden sollen. Neben Klopp seien beim DFB dessen Präsident Bernd Neuendorf und Generalsekretär Holger Blask seine Hauptansprechpartner, sagte Kosicke, der sich als Schnittstelle zwischen Sport, Medien, Sponsoren und der Verbandsspitze sieht.

Im August hatte Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß als prominentester Zweifler angemerkt, dass er nicht wisse, was die Konstruktion mit Kosicke beim DFB bezwecken solle. «Klopp und Co. haben den DFB übernommen, und das halte ich für falsch», sagte er damals. Kosicke sagte nun, dass danach zwischen ihm und Hoeneß bei einem Telefonat «alles geklärt» worden sei.