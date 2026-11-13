Joachim Löw ist voll des Lobes für den neuen Bundestrainer. Wunder könne man aber auch von Jürgen Klopp nicht erwarten. Löw nennt den Zeitpunkt, wann abgerechnet wird.

Berlin (dpa) – Joachim Löw hat unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp einen Stimmungswechsel ausgemacht. In einem «Kicker»-Interview sagte der ehemalige Weltmeister-Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aber auch, wann letztlich abgerechnet wird. «Die ganze Nation hat sich Jürgen Klopp als Trainer gewünscht», sagte Löw: «Der Neuanfang ist spürbar, neue Spieler sind dabei, wir erleben einen Aufbruch in eine andere Zeit, die Stimmung ist wieder positiv.»

Klopp, einst Coach beim FSV Mainz, bei Borussia Dortmund und beim FC Liverpool, übernahm die deutsche Auswahl nach der erneut erfolglosen WM im vergangenen Sommer von Julian Nagelsmann. Von den ersten vier Spielen in seiner Verantwortung gelang vor dem heutigen Spiel in der Nations League am Abend gegen Gastgeber Serbien nur ein Sieg. Eine Partie ging verloren, zwei endeten unentschieden. Man dürfte keine Wunder von Klopp erwarten, mahnte Löw: «Er muss Zeit bekommen, seine Mannschaft muss sich finden.»

Rat an Klopp? «Würde ich mir nicht anmaßen»

Klopps Vertrag beim DFB ist bis einschließlich der nächsten WM 2030 gültig. Vorher steht in weniger als zwei Jahren die EM 2028 auf dem Programm. «Das Urteil wird aber immer dann gefällt, wenn man von einem Turnier nach Hause fährt. Bei den großen Turnieren muss man es zeigen», sagte Löw, der 2014 den Titel bei der WM in Brasilien mit der DFB-Elf geholt hatte, 2018 aber mit der Mannschaft in der Gruppenphase als Titelverteidiger ausschied.

Einen Rat von ihm brauche Klopp nicht, betonte Löw: «Das würde ich mir auch nicht anmaßen.» Allerdings erklärte der mittlerweile 66-Jährige, was aus seiner Sicht Voraussetzungen sind, damit Deutschlands Auswahl wieder Weltklasse wird. «Ich habe über viele Jahre hinweg analysiert: Was heißt Weltklasse? Für mich ist es eine aktive Spielweise, die dem Gegner wehtut, mit hohem Risiko, mit Tempo, mit Zug zum Tor», erklärte er. Zugleich sei viel Sicherheit im Ballbesitz wichtig. «Wenn man Titel gewinnen will, muss man spielerisch dominant sein und dies mit großer Durchschlagskraft verbinden.»