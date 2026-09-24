München (dpa) – Der langjährige Bundestrainer Joachim Löw traut Jürgen Klopp eine erfolgreiche Zeit bei der Fußball-Nationalmannschaft zu und mahnt zu Geduld mit dem neuen Bundestrainer. «Entscheidend ist jetzt, ihm die nötige Zeit und Ruhe zu geben, seine Vorstellungen umzusetzen», sagte der 66-Jährige im Interview von «Münchner Merkur/tz». Klopp hatte die DFB-Auswahl im Sommer übernommen, am (heutigen) Donnerstagabend (20.45 Uhr/RTL) steht das erste Spiel in der Nations League in den Niederlanden an.

Weltmeister-Coach Löw meint trotz drei WM-Flops in Serie: «Ich halte nichts davon, den deutschen Fußball jetzt grundsätzlich kleinzureden oder zu sagen, wir seien so weit weg von der Weltspitze wie noch nie. Wir haben nach wie vor sehr gute Spieler, starke Vereine, gute Trainer und große Möglichkeiten in der Nachwuchsarbeit.» Nun gelte es, die Mannschaft zu stabilisieren.

Das erwartet Löw von Klopp

Und das könne Klopp, findet Löw. «Ich erwarte vor allem, dass er der Mannschaft eine klare Identität gibt. Jürgen steht für Energie, Intensität und eine starke Verbindung zwischen Mannschaft und Fans. Aber auch bei ihm wird nicht alles von heute auf morgen funktionieren. Nach einer enttäuschenden WM braucht es Vertrauen, Geduld und eine Mannschaft, die wieder mit großer Überzeugung für Deutschland spielt.»