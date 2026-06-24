Dieser Fan sticht aus der Masse heraus: Regungslos und mit einer besonderen Pose und Kleidung ist Michel Kuka Mboladinga beim Spiel Kongos gegen Kolumbien zu sehen. Was ist der Hintergrund dafür?

Zapopan (dpa) – Während um ihn herum die Fans schreien, jubeln und fluchen, verharrt Michel Kuka Mboladinga in absoluter Regungslosigkeit. Sein rechter Arm ist dabei erhoben, sein Blick geht in die Ferne. Seine Kleidung aus Jackett, Hemd, Krawatte und Anzughose spiegelt die Farben der Flagge der Demokratischen Republik Kongo wider. So verfolgte Mboladinga, besser bekannt als «Lumumba Vea», das WM-Spiel Kongos in Zapopan gegen Kolumbien.

«Ich stehe regungslos da, weil ich glaube, dass das der Mannschaft emotionale Ausdauer verleiht», hatte der 49-Jährige vor einigen Tagen dem «Wall Street Journal» gesagt.

Seine Pose ist der Lumumba-Statue nachempfunden, die in Kongos Hauptstadt Kinshasa steht. Sie ist eine Hommage an den 1961 ermordeten Präsidenten Patrice Lumumba. «So wie Lumumba sein Leben für unser Land geopfert hat, ist mein Opfer ein kleiner Preis, den ich gerne zahle, weil mir diese Mannschaft so sehr am Herzen liegt», sagte Mboladinga.

Teil der offiziellen WM-Delegation

Als berühmter Superfan wurde der 49-Jährige sogar offiziell in die Delegation des kongolesischen Verbands aufgenommen. Bei der WM werden all seine Kosten vom Staat übernommen, zudem erhielt er Hilfe bei Formalitäten wie dem Visum. Beim ersten Spiel des Landes in Houston gegen Portugal (1:1) hatte Mboladinga aufgrund einer obligatorischen Quarantäne wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo noch gefehlt.

Größere Bekanntheit hatte Mboladinga mit seiner Art des Zuschauens während des Afrika Cups 2025 in Marokko erlangt. Er unterstützt die Nationalmannschaft auf diese Art und Weise bereits seit über zehn Jahren.