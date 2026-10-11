Fußball Kuriose Teenie-Strafe: 100 Euro und fünf Jahre Stadionverbot dpa 11.10.2026, 18:10 Uhr

i Ein Selfie mit Folgen: Der junge Fan bekommt fünf Jahre Stadionverbot. (Archivbild) Federico Gambarini. DPA

Ein Foto mit Tijjani Reijnders wird einem Teenager zum Verhängnis. Der 13 Jahre junge Fußball-Fan wird möglicherweise früher Auto fahren, als das nächste Mal im Stadion zu sein.

Amsterdam (dpa) – An dieses Selfie mit Tijjani Reijnders wird ein 13 Jahre junger Fußballfan noch lange denken – denn so nah dürfte er seinem Helden für längere Zeit nicht mehr kommen. Der niederländische Fußballverband hat den Teenager, der beim 1:1 im Nations-League-Spiel zwischen den Niederlanden und Deutschland aufs Feld stürmte und ein Foto mit Reijnders machte, gleichermaßen hart und kurios bestraft.







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