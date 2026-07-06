Nach dem Achtelfinalsieg über Brasilien ist Norwegen im Ausnahmezustand: 100.000 feiern in Oslo in der Nacht. Auch Haakon lässt sich mitreißen - und mischt sich zum Jubelritual unter die Fans.

Oslo (dpa) – Selbst Kronprinz Haakon (52) hielt es in dieser WM-Nacht nicht im Schloss: Nach dem Einzug der Norweger ins WM-Viertelfinale «ruderte» er mit Tausenden Landsleuten auf dem Schlossplatz in Oslo, um den Achtelfinalsieg über Brasilien zu feiern. Zu dem Jubelritual strömten die Menschen in der norwegischen Hauptstadt nach dem Abpfiff in Massen auf die Straßen: Schätzungsweise 100.000 Fans hätten nach dem 2:1-Triumph über Brasilien die Innenstadt zum Beben gebracht, berichtete die Polizei – das entspricht rund jedem siebten Einwohner Oslos.

Dabei kam es auch zu einigen Zwischenfällen: 30 Menschen hätten wegen Verletzungen durch Feuerwerkskörper einen Arzt aufgesucht, hieß es. Das nächste Volksfest ist schon geplant. Das Viertelfinale gegen England am Samstag soll wieder auf dem Rathausplatz übertragen werden.

Haaland: «Verrückteste Nacht» in der norwegischen Geschichte

Rund zwei Millionen Norweger verfolgten die Partie gegen Brasilien vor dem Fernseher, darunter auch Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit (52). Deren Kinder Erbprinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihr Bruder Prinz Sverre Magnus (20) waren in die USA gereist, um live dabei zu sein.

Auf einem Instagram-Video des Königshauses ist zu sehen, wie die beiden sich mit Torwart Örjan Nyland unterhalten, der gegen Brasilien mehrfach stark parierte und einen von zwei Elfmetern hielt. Auf einem anderen umarmen sie den zweifachen Torschützen Erling Haaland. «Das ist die verrückteste Nacht – ja, vielleicht in der ganzen norwegischen Geschichte», sagte Haaland dem Sender NRK nach dem Spiel.