Weder Argentinien noch Spanien haben bei der WM in East Rutherford bei New York gespielt. Geht es nach Ex-Weltmeister Kramer, müssen sich die Teams auf einen sehr ungewöhnlichen Rasen einstellen.

East Rutherford (dpa) – Für Ex-Weltmeister Christoph Kramer hat der Rasen beim WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien eher den Charme eines wenig hochklassigen All-Inclusive-Urlaubs. «Das habe ich nicht kommen sehen. Auf so etwas habe ich noch gar nicht gespielt. Es ist wie eine Kegelbahn, wo du einen Teppich drauflegst. Vor allem für Spanien ist das ein anderes Fußballspiel», sagte Kramer im ZDF.

Rasen neben dem Platz besser

Sowohl für die Spanier als auch für die Argentinier ist das Finalduell am Abend (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) das erste Turnierspiel in East Rutherford nahe New York. «Das ist wie in einem Zwei-Sterne-Superior-Hotel irgendwo in Spanien ein Kunstrasen. Der Kunstrasen, auf dem wir neben dem Platz stehen, ist besser als der, auf dem gespielt wird», kritisierte Kramer. Er sehe «einen krassen Unterschied» zu anderen Plätzen.

Spanien geht als leichter Favorit in die Partie gegen den Titelverteidiger mit Superstar Lionel Messi. Kramer sieht den ungewöhnlichen Rasen als größeres Problem für den Europameister. «Der Ball hoppelt», stellte Kramer fest. «Beide haben die gleichen Bedingungen», sagte sein Kollege Per Mertesacker. Es gehe um die Frage, wer sich schneller an den Rasen gewöhne.