Als die RTL-Moderatorin auch dem gegnerischen Trainer viel Glück wünscht, reagiert Jürgen Klopp verwundert - zumindest für einen Moment. Dann lacht er laut auf.

Amsterdam (dpa) – Jürgen Klopp wunderte sich dann doch kurz über Moderatorin Laura Wontorra vor seinem Debüt als deutscher Fußball-Nationaltrainer. Als vor dem Duell mit den Niederlanden der spanische neue Bondscoach Xavi während des RTL-Interviews Klopp auf dem Rasen begrüßte, wünschte Wontorra der einstigen Barça-Legende auch viel Glück. «Was soll das denn?», sagte Klopp mit verwundertem Gesichtsausdruck – und lachte danach erst mal herzhaft. Zum Abschluss des Interviews gab's dann auch eine herzliche Umarmung für Wontorra.