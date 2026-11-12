Jürgen Klopp muss liefern. Der Bundestrainer blendet vor der kniffligen Prüfung der DFB-Elf in Serbien Nebengeräusche daher bestmöglich aus. Der Wirbel um Nmechas Torjubel trifft aber auch ihn.

Belgrad (dpa) - Jürgen Klopp legte die Stirn in Falten. Die Frage zum umstrittenen Torjubel von Felix Nmecha hatte der Bundestrainer natürlich erwartet. Nicht die knifflige Ausgangslage der Nationalmannschaft in der Nations League und nicht die Minikulisse von nur rund 5.000 Kindern in Belgrad wegen der UEFA-Strafe gegen Gastgeber Serbien stand am Vorabend der wichtigen Partie im Marakana-Stadion im Fokus.

Und Klopp räumte das Thema auf seine Art charmant und doch bestimmt ab. Ausführlich erzählte der 59-Jährige von seinem Gespräch mit dem Dortmunder Fußball-Profi, der mit seinem umstrittenen Kronen-Jubel im BVB-Trikot wieder für große Aufregung gesorgt hatte. «Er ist ein herzlicher, offener junger Mann», stellte Klopp seine Wahrnehmung des 25-Jährigen dar.

Nmecha verzichtet im DFB-Trikot auf Kronen-Jubel

Homophobe oder queerfeindliche Ansichten, wie sie der Glaubensgemeinschaft «Ballers in God», der er angehört, zugeschrieben werden, die konnte Klopp bei Nmecha nicht feststellen. «Ich habe ihn mit allem konfrontiert, was man sich denken kann», sagte der Bundestrainer. Und das Ergebnis der Unterredung zählt für Klopp: Nmecha wird im Nationaltrikot den kontroversen Jubel unterlassen, um Diskussionen zu vermeiden.

Bestmöglich schon am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Belgrad. Denn es steht für Klopp, für die ganze DFB-Elf gut vier Monate nach dem WM-Scheitern schon viel auf dem Spiel. Der Bundestrainer zieht daher auch seinen sportlichen Plan für den zweiten Länderspiel-Turn unter seiner Regie entsprechend konsequent durch.

Mit einem Sieg beim Schlusslicht der komplizierten Gruppe 2 der A-Liga will er den steinigen Weg Richtung Viertelfinale freihalten. Und alles bereiten für ein emotionales «Finale» um ein K.-o.-Ticket gegen Erzrivale Holland am Montag in Berlin.

Die «Riesenlust», die er darauf verspürt, wurde in vier Vorbereitungstagen in Franken mit Klopp'scher Energie auf die Spieler übertragen. «Es ist ein ganz anderes Gesicht, man spürt eine krasse Veränderung», sagte Rückkehrer Niclas Füllkrug. Das Fazit des Bremers zur Stimmung im DFB-Tross vor dem Flug nach Serbien: «Bis jetzt ist alles positiv.»

Das stimmt nur bedingt. Denn das Trara um die erneuten religiösen Bekenntnisse von Nmecha hatte den öffentlichen Diskurs rund um das letzte Trainingscamp in Herzogenaurach natürlich überlagert. Die klärenden Worte kamen erst in Belgrad.

Klopp-Aussagen ohne dessen Kenntnis im Netz

Der DFB musste am Tag vor dem Spiel zudem klarstellen, dass seine eigenen Aussagen über Jesus und Gott aus seinen Liverpooler Tagen ohne sein Einverständnis und ohne seine Kenntnis von «Ballers in God» im Internet verbreitet wurden. So eine fiese Gedanken-Piraterie ist als Ablenkung ein echtes Ärgernis für Klopp.

Dass die UEFA-Strafe für den Gastgeber nach rassistischen Fan-Auswüchsen mit dem Zuschauerausschluss für eine skurrile Minikulisse vor jugendlichem Publikum sorgt, nimmt sich als kleinere Begleiterscheinung aus. «5.000 gegen 50», sagte Klopp beim Abschiedsevent von Adidas in Herzogenaurach angesichts von 50 anwesenden deutschen Fans.

5.000 gegen 50

Ein ungleiches Kräfteverhältnis, das bei voller Auslastung der Arena mit mehr als 55.000 sehr euphorischen Anhängern noch krasser gewesen wäre. Zumal die UEFA jetzt nur Kinder bis 14 Jahre samt Begleitung von Betreuern zulässt. «Es ist schon das Ziel, das Spiel zu gewinnen, obwohl es vor Kindern stattfindet», sagte Klopp.

Philipp Treu, Klopps Freiburger Senkrechtstarter auf der rechten Außenverteidigerposition, versicherten, dass die Kulisse unerheblich sei. Die Corona-Geisterspiele sind fast aus der Erinnerung verdrängt.

Treu blickte lieber auf die Ergebnisvorgabe. «Als Fußballer spielt man Fußball, um zu gewinnen. Dafür ist die Nations League auch da», sagte er. Der 25-Jährige will als unbelastete Kraft die WM-Schatten weiter in Vergessenheit bringen und mit dem Einzug in die K.-o.-Runde ein positives Kapitel schreiben.

«Wir haben noch eine offene Gruppenphase. Wir gehen schon in die Spiele rein, jetzt gerade in Serbien, dass wir uns dieses Endspiel in Berlin auch erarbeiten. Darauf gilt es, den Fokus zu legen», versprach der sehr selbstbewusste Treu.

Große Rechnerei für K.-o.-Ticket

Die Ausgangslage haben sich die Nationalspieler beim Länderspiel-Viererpack zum Klopp-Debüt selbst verkompliziert. Nur ein Sieg und gerade mal fünf Zähler bedeuten Platz drei mit drei Punkten hinter Holland und Griechenland. Mindestens einer der Kontrahenten muss noch überholt werden. Sonst heißt es womöglich sogar Abstiegskampf in den Playoffs im März 2027.

Die rechnerische Konstellation ist kompliziert, da der direkte Vergleich wichtiger ist als die Tordifferenz aus allen Spielen. Klopp bieten sich viele Tabellen-Varianten. Fakt ist nur: Mit einem Sieg in Serbien behält man das sportliche Schicksal gegen Holland auf jeden Fall selbst in der Hand. Bei einer Niederlage könnte alles vorbei sein.

Kein Wunder, dass Klopp das Spiel als «super wichtig» tituliert. Seine aggressive Taktik soll auch in guten Resultaten Niederschlag finden. «Wir haben einen Prozess gestartet und merken, es geht in die richtige Richtung», sagte der 59-Jährige, der Länderspiele zu «Special Events» machen will.

WM-Fahrer in der Überzahl

Einstellung und Herangehensweise haben eine Wendung im Vergleich zur Sommer-Malaise genommen. Obwohl die Aufstellung der von Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann nicht unähnlich ist. Bis zu acht Startelf-Plätze könnten in Belgrad WM-Fahrer besetzen.