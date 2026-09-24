Im ersten Spiel als Bundestrainer wollte Jürgen Klopp auch auf Jamal Musiala setzen. Kurz vor dem Anpfiff heißt es aber: Musiala fällt aus. Erster Neuling in Klopps Amtszeit wird ein Freiburger.

Amsterdam (dpa) - Jürgen Klopp muss bei seinem Debüt als Bundestrainer kurzfristig auf Jamal Musiala verzichten. Der Profi des FC Bayern habe etwas im Oberschenkel verspürt, hieß es. Weitere Untersuchungen sollten folgen. Für Musiala kam Nadiem Amiri in die deutsche Startelf mit noch sieben WM-Fahrern und einem Länderspiel-Neuling.

Der Freiburger Philipp Treu läuft am Abend zum Auftakt der Nations League in Amsterdam gegen die Niederlande als rechter Verteidiger auf. «Dann haben wir aber so viel gesprochen und trainiert, dass man sagen kann, dass Philipp mit Sicherheit gemerkt hat, dass er hier reinpasst», sagte Klopp vor dem Anpfiff bei RTL: «In jeder einzelnen Trainingseinheit hat er das gemerkt.»

Dazu stehen auch die Außenstürmer Karim Adeyemi und Kevin Schade in der Anfangsformation. Im Tor der Fußball-Nationalmannschaft steht nach einer längeren Verletzungspause Rückkehrer Marc-André ter Stegen.

Angeführt wird das DFB-Team von Kapitän Joshua Kimmich, der unter Klopp allerdings wieder im Mittelfeld spielen wird. Als weitere WM-Teilnehmer beginnen dazu noch Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Felix Nmecha und Kai Havertz.