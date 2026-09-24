Im ersten Spiel als Bundestrainer setzt Jürgen Klopp noch auf sieben WM-Akteure. Erster Neuling in seiner Amtszeit wird ein Freiburger. Auch zwei schnelle Außen starten beim Neubeginn in Amsterdam.

Amsterdam (dpa) - Jürgen Klopp bietet bei seinem Debüt als Bundestrainer eine deutsche Startelf mit noch sieben WM-Fahrern und einem Länderspiel-Neuling auf. Der Freiburger Philipp Treu läuft am Abend zum Auftakt der Nations League in Amsterdam gegen die Niederlande als rechter Verteidiger auf.

«Dann haben wir aber so viel gesprochen und trainiert, dass man sagen kann, dass Philipp mit Sicherheit gemerkt hat, dass er hier reinpasst», sagte Klopp vor dem Anpfiff bei RTL: «In jeder einzelnen Trainingseinheit hat er das gemerkt.»

Dazu stehen auch die Außenstürmer Karim Adeyemi und Kevin Schade in der Anfangsformation. Im Tor der Fußball-Nationalmannschaft steht nach einer längeren Verletzungspause Rückkehrer Marc-André ter Stegen.

Angeführt wird das DFB-Team von Kapitän Joshua Kimmich, der unter Klopp allerdings wieder im Mittelfeld spielen wird. Als weitere WM-Teilnehmer beginnen dazu noch Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Jamal Musiala und Kai Havertz. Im Vergleich zum enttäuschenden WM-Aus gegen Paraguay unter Vorgänger Julian Nagelsmann verändert Klopp die DFB-Elf auf sechs Positionen.