Der DFB veröffentlicht am Tag vor dem Nations-League-Spiel gegen Serbien die Trikotnummern der 23 Akteure im Spieltags-Kader. Team-Youngster Mohya reist nur als Zuschauer nach Belgrad.

Belgrad (dpa) - Der 17 Jahre alte Gladbacher Neuling Wael Mohya wird nur als Zuschauer zum ersten Nations-League-Spiel der Fußball-Nationalmannschaft nach Serbien reisen. Der Offensivspieler zählt nicht zum Spieltagskader von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Partie am Freitagabend (20.45 Uhr/RTL) in Belgrad. Dieser ist nach den UEFA-Richtlinien auf 23 Akteure begrenzt.

Klopp hatte schon bei der Nominierung seines 24-Mann-Kaders verdeutlicht, dass der Gladbacher Senkrechtstarter Mohya vor allem zum Trainieren und Kennenlernen von ihm eingeladen worden sei. «Wir nehmen ihn mal mit zum Sehen», hatte Klopp gesagt. Das wolle er in Zukunft immer wieder mit einem Talent bei Lehrgängen des DFB-Teams machen, erklärte der Bundestrainer.

Trikotnummern: Rückkehrer Füllkrug mit der 9

Der DFB veröffentlichte am Tag vor dem Spiel in Belgrad die Rückennummern der 23 Akteure. Torjäger Niclas Füllkrug erhält bei seiner DFB-Rückkehr die Nummer 9. Der Leipziger Offensivspieler Brajan Gruda könnte gegen die Serben mit der prominenten 10 debütieren.

Die etablierten Spieler um Kapitän Joshua Kimmich (Nummer 6) haben wieder ihre gewohnten Trikotnummern. Der von Klopp vorerst zur Nummer eins erklärte Marc-André ter Stegen wird in Belgrad auch im Torwart-Dress mit der 1 auflaufen.