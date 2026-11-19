Diese Dienstreise in die Schweiz spart sich der Bundestrainer. Jürgen Klopp wird die Viertefinal-Auslosung der Nations League von Frankfurt aus verfolgen. Spanien, Belgien und Norwegen sind im Topf.

Frankfurt/Main/Nyon (dpa) – Jürgen Klopp wird nicht zur Auslosung der Viertelfinal-Spiele der Nations League nach Nyon reisen. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, verfolgt der Bundestrainer in Absprache mit der UEFA die Zeremonie in Nyon vom DFB-Campus in Frankfurt aus. Auch andere Nationalcoaches verzichten laut DFB auf die Präsenz vor Ort bei der sehr kurzen Veranstaltung am Freitag (12.00 Uhr).

Klopp hatte die Nationalmannschaft mit einem 5:0-Sieg gegen die Niederlande in die K.-o.-Runde des UEFA-Wettbewerbs geführt. Durch den höchsten Sieg gegen Oranje seit 67 Jahren sprang die DFB-Elf noch auf Platz eins der A-Liga-Gruppe.

Spanien, Belgien und Norwegen als mögliche Gegner

Mögliche Kontrahenten im Viertelfinale Ende März 2027 sind somit die Zweitplatzierten aus den anderen Gruppen, Spanien, Belgien und Norwegen. Deutschland hat bei den Ausscheidungspartien am Osterwochenende im Rückspiel Heimrecht.

Als Sieger würde Klopp in das Final Four vom 9. bis 13. Juni einziehen, bei dem der Nations-League-Sieger gekürt wird. Bei der letzten Ausgabe 2025 belegte die Nationalmannschaft noch unter Julian Nagelsmann als Bundestrainer den vierten Platz.