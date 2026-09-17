«Jürgen, was machst du da?»: Bundestrainer Jürgen Klopp sorgt mit seiner ersten Nominierung nicht nur in Deutschland für Aufsehen. Internationale Medien sehen den Beginn einer neuen und wilden Ära.

Frankfurt/Main (dpa) – Jürgen Klopp nominiert seinen ersten Kader für die Nations League. Insgesamt 44 Spieler sind dabei, das gab es noch nie. Das schreibt die internationale Presse dazu.

England

Independent: «Jürgen Klopp nominiert 44 Spieler in zwei Kadern und streicht Deutschlands WM-Torschützenkönig. Ein unkonventioneller Start in seine Amtszeit als Nationaltrainer.»

The Sun: «Kai Havertz nur für die Hälfte der Länderspiele im deutschen Kader – Jürgen Klopp verfolgt einen bizarren neuen Ansatz.»

Spanien

Mundo Deportivo: «Klopp revolutioniert Deutschland: 44 Spieler nominiert!»

Marca: «Klopp-Revolution bei Deutschland: 44 Spieler und zwei völlig unterschiedliche Teams für vier Spiele!»

Frankreich

«Goal»: «Komplette Distanzierung von Julian Nagelsmann! Jürgen Klopp beschreitet neue Wege mit der deutschen Nationalmannschaft und das nicht nur mit seinem Kader.»

Italien

«Tuttosport»: «Willkommen zurück, Klopp, hier ist sein „etwas verrücktes und kreatives“ Deutschland.»

Niederlande

Sportnieuws: «Bemerkenswerte Entscheidung von Bundestrainer Jürgen Klopp: Große Namen fehlen gegen die Niederlande. Nicht nur die Niederlande schlagen unter Xavi ein neues Kapitel auf, auch Deutschland beschreitet neue Wege. Jürgen Klopp macht sofort deutlich, dass er seinen eigenen Weg geht.»

Voetbal: «Ter Stegen und 43 weitere Spieler: Ein fulminanter Start für Klopp mit Deutschland.»

Serbien

Mozzartsport: «Jürgen, was machst du da? Klopp nominiert gleich zwei deutsche Kader! Der ehemalige Liverpool-Trainer trifft eine beispiellose Entscheidung.»

Sportal: «Heute beginnt eine neue Ära für den deutschen Fußball!»

Österreich

Kurier: «Klopp verzichtet auf Undav, den er bei der WM noch spielen sehen wollte.»