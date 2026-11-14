Der Sieg in Serbien ist für den Bundestrainer eine Erleichterung. Die Mentalität stimmt - und die Perspektive auch. Jetzt kommt es zu einem spannenden Fußball-Abend um ein K.-o.-Ticket.

Belgrad/Herzogenaurach (dpa) - Als Jürgen Klopp mit der riesigen Vorfreude auf den Oranje-Gipfel ein letztes Mal nach Herzogenaurach zurückkehrte, hätte der Bundestrainer festes Schuhwerk schon wieder gut gebrauchen können. Nach dem Dauerregen in Belgrad herrschte in Herzogenaurach noch Nachtfrost, als der Tross der Fußball-Nationalmannschaft verzückt und zufrieden in den frühen Morgenstunden vom 3:1 gegen Serbien ankam.

Der Erfolg hat alles verändert. In der Nations League ist das Viertelfinale aus eigener Kraft erreichbar. Auch wenn der für absolute Sicherheit notwendige Sieg gegen die vom 7:0 gegen Griechenland berauschten Niederländer am Montag (20.45 Uhr/ARD) eine deutlich schwerere Aufgabe sein wird.

Sturzgefahr hatte es für den Bundestrainer in Belgrad nur wegen des unwirtlichen Wetters gegeben. Sportlich lief alles glatt. «Es war sehr lang, und ich hatte sehr nasse Füße. Wir haben aufgepasst, dass wir nicht ausrutschen», berichtete der 59-jährige Klopp von den weiten Wegen im legendären Marakana-Stadion. Seine «Wanderschuhe» habe er leider «zu Hause gelassen», schloss er mit einem typischen Klopp-Witz seine Analyse.

Havertz: «Wir sind auf einem sehr guten Weg»

Der erste Auswärtssieg als Bundestrainer gegen maximal harmlose Serben fühlte sich für Klopp an wie ein Schritt mit Sieben-Meilen-Stiefeln hin zum propagierten Dominanz-Fußball. «Wir sind auf einem sehr guten Weg. Klar ist, dass es ein langer Weg werden wird. Jeder, der hier in der Kabine sitzt, glaubt an diesen Weg, dass wir erfolgreich sein können», sagte Stürmer Kai Havertz.

Klopp gibt diesen Weg vor und fühlte sich nach ersten Anlaufschwierigkeiten bestätigt. «Wir haben viel Verbesserungspotenzial. Aber wir haben viele superpositive Seiten gezeigt», sagte der DFB-Chefcoach. Also rieb er sich die Hände und setzte sein bestes Siegerlächeln auf.

«Jetzt haben wir ein richtig gutes Ding, gegen einen super selbstbewussten Gegner. Das wird hoffentlich ein Topspiel vor einer tollen Kulisse», sagte Klopp mit Blick auf das immer reizvolle Niederlande-Duell, das jetzt echten Endspiel-Charakter hat. «Wie Bolle» freue er sich darauf, sagte Klopp.

Nach einer öffentlichen Regenerationseinheit am Samstag im Adi-Dassler-Stadion und dem Abschlusstraining im langjährigen fränkischen Stammquartier zur Mittagszeit am Sonntag geht es flugs weiter in die Hauptstadt, wo jener «Bolle» allerdings als recht tragischer Held in einem Volkslied besungen wird.

50. Duell mit dem Erzrivalen

Eine Sorge ist «Bolle» Klopp aber schon los. Die befürchtete große Rechnerei gegen die Niederländer um das Überwintern im Wettbewerb fällt aus. Die Ausgangslage ist klar. Bei einem Sieg ist man sicher weiter. Bei einem Remis darf Griechenland gegen Serbien nicht punkten. Bei einer Niederlage im 50. Vergleich mit dem Erzrivalen wird die K.-o.-Runde als Tabellendritter verpasst.

Bangemachen gilt nicht. «Das wird ziemlich toll, gegen eine sehr starke holländische Mannschaft. Los geht's», postulierte Klopp. Solche Signale zum Aufbruch setzen zu können, ist seine bekannte Stärke.

Auch in Serbien wurde der vom Bundestrainer konzipierte Leitspruch «Für Dich. Für uns. Für Deutschland» vorm Anpfiff in der Kabine lautstark geschmettert. «Durch Klarheit», vermittle der Bundestrainer seine Pläne, berichtete Kapitän Joshua Kimmich. «Indem er uns klar sagt, was er von uns haben möchte, was er erwartet. Das fordert er jeden Tag ein», sagte der 31-Jährige. Zweifel an Kimmichs Stellenwert für die Mannschaft, die durch Klopps Oktober-Strategie mit zwei Kadern entstanden waren, gibt es jetzt (erst mal) auch nicht mehr.

«Man merkt, dass unser Trainer etwas entwickeln will», sagte Stürmer Niclas Füllkrug. Schon vor seinem Comeback-Einsatz hatte der Bremer seinen Spaß. «Ein rundum positiver Tag für uns in der Entwicklung. Wir haben teilweise geschaut auf der Bank, wie lang unsere Ballbesitzphasen waren in der ersten Halbzeit, teilweise sechs Minuten», beschrieb er die deutsche Dominanz.

Gegen die Niederlande wird das Spiel anders aussehen. Klopp geht seinen Oranje-Plan jetzt an. «Wir müssen als Gruppe zusammenwachsen», sagte er. Gezündet hatte gegen Serbien besonders Brajan Gruda.

Klopp schaut Gruda gerne zu

«Offensiv hat er es toll gemacht - was für ein wundervoller Fußballer. Es hat natürlich auch mir Spaß gemacht, zuzugucken», sagte Klopp über den Leipziger, der sein Länderspiel-Debüt mit dem dritten deutschen Tor krönte. Zuvor hatten das Eigentor von Srdjan Babic und der Treffer von Florian Wirtz früh für klare Verhältnisse gesorgt.

Doch Klopp sieht Verbesserungsansätze. Generelle und auch für den 22-jährigen Leipziger Gruda. «Woran er arbeiten muss, ist, dass er variabler wird. Am Umschaltverhalten muss er arbeiten. Heute war es top. In Leipzig freuen sich alle, wie er umgeschaltet hat, weil er das nicht in jedem Bundesligaspiel genauso macht.»

Dass durch Grudas Debüt Bayern-Jungstar Lennart Karl nicht zum Einsatz kam, war für Klopp kein Aufreger im nasskalten Belgrader November-Wetter. «Ich werde mich auch wieder einmal für Lennart Karl entscheiden, einfach, weil er ein unfassbares Talent ist.» Vielleicht schon gegen die Niederlande.