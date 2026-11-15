Was für ein Endspiel-Kracher: Das stets brisante Duell mit den Niederlanden ist bei seiner 50. Auflage noch spezieller. Viertelfinale oder Abstiegsangst? Der Bundestrainer ist besonders gefordert.

Berlin (dpa) - Gegen den Berliner Abendverkehr konnte Jürgen Klopp nicht gewinnen. Als der Bundestrainer mit ordentlicher Verspätung zu seinen Medienterminen im Olympiastadion endlich ankam, hatte er aber seine Kampfeslust schnell wiedergefunden. Gruppenfinale um Wohl und Wehe in der Nations League - und das gegen die Niederlande. Da stellte der Bundestrainer alle Sensoren auf volle Schärfe.

«Ich habe das immer geliebt, gegen solche Mannschaften zu spielen. Mein Leben lang als Trainer. Wenn jemand gesagt hat, die spielen Fußball, dann ist bei mir sofort die Party losgegangen», sagte der Bundestrainer. Der brisante Showdown gegen den Fußball-Erzrivalen weckt seine Fußball-Instinkte. Ab und zu wolle man den Holländern, die ja bekanntlich viel Fahrrad fahren, «den Stock in die Speichen halten», sagte Klopp.

Ein mit 71.000 Fans volles Olympiastadion erwartet die Nationalelf am Montag (20.45 Uhr/ARD). Es ist das 50. Länderspiel in der langen Historie gegen Oranje.

Klopps «Riesenlust» als Zündfunke

All das macht nicht nur Klopp eine «Riesenlust» auf dieses Jahresfinale. «Ich hoffe, morgen können wir etwas an der Geschichte mitstricken», sagte Klopp angesichts der deutsch-niederländischen Fußball-Historie.

«Ich freue mich wie Bolle», sagte der 59-Jährige schon nach dem 3:1 in Serbien. Doch es steht eine Menge auf dem Spiel. Vor der langen Winterpause geht es um eine Richtungsentscheidung. K.-o.-Runde, also Viertelfinale, im Kreis der besten Teams Europas mit Spanien, England und Portugal? Oder ein fieses Abstiegszittern an der Schwelle zur Nations-League-Zweitklassigkeit? Das spürt auch Klopp.

Wie fällt das Weihnachtszeugnis nach dem Sommertiefpunkt beim WM-Scheitern aus? Welcher Eindruck bleibt hängen, bis es im März 2027 weitergeht? Der Grat ist noch schmal für Klopp im bislang mit Abstand wichtigsten Spiel seiner noch jungen Bundestrainer-Karriere.

Niederlande mit Sieben-Tore-Schwung

Die Niederlande kommen mit der 7:0-Drohung gegen Griechenland in die Hauptstadt. Jenes Griechenland, gegen das dem Klopp-Team in 180 Minuten kein Tor gelang. «Es war tatsächlich nicht schlecht, was sie gespielt haben, was man vermuten konnte bei dem Ergebnis», sagte Klopp.

Die Niederländer spielten «Xavi-Fußball», schob er ein Lob für den neuen Gästetrainer nach. Und eine Parallele spricht - leider aus Klopps Sicht - für den spanischen Weltmeister von 2010: Klopp und Xavi waren beide 2015 letztmals beruflich im Olympiastadion. Klopp verlor mit Borussia Dortmund das DFB-Pokalfinale gegen Wolfsburg, Xavi gewann dort kurz danach als Spieler mit dem FC Barcelona die Champions League gegen Juventus Turin.

Doch Bangemachen ist nicht Klopps Ding. «Wir wollten diese Möglichkeit haben, jetzt wollen wir sie nutzen», postulierte er die Chance auf die K.-o.-Runde. An der weiterhin offenen Ausgangslage hat auch der überzeugende Auswärtssieg gegen ein fußballerisch limitiertes Serbien nichts geändert.«Wir sind auf dem Weg, auch wieder top zu sein. Wichtig ist, dass wir unseren Weg in unserer Entwicklung weitergehen. Da wollen wir am Montag weitermachen», versprach Joshua Kimmich.

Kimmich nach Schlag auf Fuß im Training

Der Kapitän ist - wie alle anderen DFB-Akteure - einsatzbereit. Er war beim Abschlusstraining zum finalen Abschied vom Adidas-Camp in Herzogenaurach nach einem in Belgrad erlittenen Schlag auf den Fuß dabei.

Volle Konzentration ja. Anspannung sicherlich auch. Aber Klopp setzt auf seinen Instinkt für absolute Energiemomente. «Jetzt haben wir ein richtig gutes Ding, gegen einen super selbstbewussten Gegner. Das wird hoffentlich ein Topspiel vor einer tollen Kulisse», sagte er.

Die Fußball-Rivalität beider Länder ist so groß, dass nur der Gedanke an einen anhand der Tabellenkonstellation möglichen Nichtangriffspakt mit einem knappen deutschen Sieg, der beide auf Kosten der Griechen weiterbringen würde, absurd ist. Attacke. Das ist das Prinzip Klopp. Grundsätzlich.

Im Dauerregen von Belgrad war eine wichtige Essenz spürbar. Sein Team hat der Bundestrainer im positiven Sinne eingefangen. Jener urtypische Kniff der Solidarisierung mit den Ideen des Trainers, den er bei seinen Club-Stationen in Mainz, Dortmund und Liverpool exerzierte, funktioniert auch beim DFB-Team.

«Jeder, der hier in der Kabine sitzt, glaubt an diesen Weg, dass wir erfolgreich sein können», sagte Stürmer Kai Havertz. Niederlande-Kenner Marc-André ter Stegen gab eine Art Bekenntnis ab. «Wir werden maximal kämpfen, alles reinhauen», sagte der Schlussmann von Ajax Amsterdam. «Jetzt geht es ums Weiterkommen.»

Ein Sieg macht alles klar

Die große Rechnerei ist nicht notwendig. Bei einem Sieg ist das DFB-Team sicher weiter. Spielt man wie beim 1:1 beim Klopp-Debüt im Hinspiel wieder unentschieden, darf Griechenland gegen Serbien nicht punkten. So führt der Weg ins Viertelfinale. Unangenehm wird es bei einer Niederlage.

Dann könnte Norwegen noch ein Stopp-Schild in den Erfolgsweg rammen. Gewinnen Erling Haaland und Co. gegen Dänemark, muss Deutschland als Gruppendritter in die Relegation. «Wir wollen jetzt Erfolg, aber die Entwicklung, die wir eingeleitet haben, steht über allem. Wir haben nichts anderes vor, als ein Topspiel zu machen, dann muss man gucken, wozu das reicht», sagte Klopp.