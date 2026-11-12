Der Bundestrainer weiß schon am Vorabend, mit welcher Formation er in Serbien gewinnen will. Er verrät sie aber nicht. Nach intensiven Trainingstagen fühlt sich Klopp gut vorbereitet.

Belgrad (dpa) – Jürgen Klopp hat seine Startelf für das Nations-League-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Serbien schon im Kopf, verrät sie aber nicht. «Wenn nicht über Nacht irgendwelche Dinge passieren, weiß ich, wie wir anfangen», sagte der Bundestrainer im Belgrader Stadion mit Blick auf Freitag (20.45 Uhr/RTL).

Nicht mal den erwarteten Einsatz von Kapitän Joshua Kimmich kündigte Klopp als fix an. «Jo Kimmich ist ein Superspieler», stellte der 59-Jährige jedoch ausdrücklich klar. Beim 2:0 im Hinspiel gegen die Serben in München hatte Kimmich allerdings nicht zum Kader gehört. Seine Bayern-Kollegen Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof hatten es derweil mit Florian Wirtz im Mittelfeld hervorragend gemacht. Das Spiel diene ihm aber nur von der Leistung her als «Blaupause».

Festgelegt hatte sich Klopp bereits bei der Nominierung auf Marc-André ter Stegen als Nummer eins im Tor. Auch den Einsatz von Bayern-Profi Jonathan Tah in der Abwehr hatte der Bundestrainer bereits in Herzogenaurach bestätigt.

Ziel: ein «Endspiel» gegen Holland

Für die DFB-Auswahl und Klopp geht es darum, mit einem zweiten Sieg gegen die punktlosen Serben die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der Nations League zu wahren. «Wir fühlen uns gut vorbereitet», berichtete Klopp nach vier Trainingseinheiten. Und die Hoffnung aller sei, sich «ein Endspiel» für das letzte Gruppenspiel am Montag in Berlin gegen die Niederlande zu erarbeiten.

Das fünfte Länderspiel unter seiner Leistung sei «ein Prüfstein, wie weit wir sind». Dass wegen eines Zuschauerausschlusses nur einige tausende serbische Kinder im Stadion Zutritt erhalten werden, bedauerte Klopp. Mit Blick auf den angestrebten Auswärtserfolg bemerkte Klopp: «Wir müssen sie mit dem Gedanken nach Hause schicken, im Fußball gewinnt man nicht immer.»