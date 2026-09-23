Jürgen Klopp spricht auch über seine Nebentätigkeiten als Bundestrainer mit einer guten Prise Humor. Das Thema Nationalhymne hat ihn beschäftigt. Seine Textsicherheit hat ihn überrascht.

Herzogenaurach (dpa) – Jürgen Klopp fühlt sich bestens vorbereitet auf sein Debüt als Bundestrainer – auch für die musikalischen Aufgaben. «Neulich beim Supercup habe ich die Nationalhymne gesungen. Ich wusste gar nicht, dass ich die Nationalhymne noch drauf hab, komplett. Das war mir neu», erzählte der 59-Jährige gewohnt launig bei seinem spontanen Medienauftritt beim Abschlusstraining der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach.

Bei der Partie in Dortmund zwischen dem BVB und dem FC Bayern München hatte Klopp im August auf der Tribüne mitgesungen. Bei seiner Premiere als DFB-Chefcoach gegen die Niederlande wird Klopp die Hymne am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in der Johan-Cruyff-Arena also problemlos am Spielfeldrand intonieren können. Bundestrainer zu sein, sei ein großes Privileg. «Dass, was ich hier machen darf, ist eine Riesenehre», sagte Klopp.

Keine Übung im Wohnzimmer

«Ich habe sie selten gesungen zu Hause, wenn ich ein Länderspiel geguckt habe, um ehrlich zu sein», sagte Klopp. Bei der Nominierung seines Kaders hatte der Bundestrainer in der vergangenen Woche für einen unverkrampften, positiven Patriotismus geworben. Er wolle sich die «Fahne zurückholen» und das Thema «nicht den falschen Leuten überlassen», sagte er.