Jürgen Klopp vollzieht einen harten Cut. Viele seiner September-Neulinge gehören nicht mehr zum deutlich verkleinerten Länderspiel-Kader. Mit dabei sind aber ein Rückkehrer und ein Teenager.

Frankfurt/Main (dpa) - Jürgen Klopp holt Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug nach mehr als einem Jahr zurück in die Nationalmannschaft. Die größte Überraschung im Aufgebot des Bundestrainers für die letzten Länderspiele des Jahres am Freitag kommender Woche in Serbien und drei Tage später gegen die Niederlande ist aber die Nominierung des erst 17 Jahre alten Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach.

Der Teenager ist nach dem Debütanten-Festival im September mit dem 44 Spieler umfassenden XXL-Aufgebot diesmal der einzige Neuling im A-Team.

Diesmal 24 Spieler im Aufgebot

Fast doppelt so alt wie der offensive Mittelfeldspieler Mohya ist der 33 Jahre alten Füllkrug. Der Angreifer von Werder Bremen gehört trotz zuletzt von Klopp geäußerter Zweifel ob dessen fortgeschrittenen Fußball-Alters zum diesmal 24 Spieler umfassenden Aufgebot für den Abschluss der Gruppenphase der Nations League.

«Es war nach dem 44er-Kader im September schwer, diese Auswahl zu treffen, weil, und das ist eigentlich die gute Nachricht, es wieder mehr Spieler verdient hätten, dabei zu sein», sagte Klopp.

Gestrichen wurden neben zahlreichen Neulingen von Mika Baur bis Bambasé Conté auch die Offensivspieler Nick Woltemade und Karim Adeyemi sowie Linksverteidiger David Raum. Verletzt passen müssen die Münchner Jamal Musiala und Serge Gnabry.

Füllkrug hatte zuletzt im September 2025 noch unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann zum DFB-Kader gehört. Sein letztes Länderspiel bestritt er im Final Four der Nations League im Juni 2025 beim 0:2 gegen Frankreich im Spiel um Platz drei. Sein letztes Tor liegt schon mehr als zwei Jahre zurück: Beim 5:0 gegen Ungarn traf er im September 2024.

Füllkrug wieder in Joker-Rolle

Obwohl Füllkrug auch unter Nagelsmann und dessen Vorgänger Hansi Flick oft nur als Joker zum Zug kam, hat der Routinier mit 14 Toren in 24 Länderspielen eine Top-Quote im DFB-Trikot. Auch unter Klopp dürfte er als Backup hinter Kai Havertz eingeplant sein. Argumente für die Rückkehr erarbeitete er sich mit zwölf Toren in zehn Pflichtspielen für Werder.

Eine weitere Chance erhalte die zuletzt auch berücksichtigten Neulinge Philipp Treu, Derry Scherhant und Younes Ebnoutalib. Ohne Länderspieleinsatz sind auch noch Finn Jeltsch und Brajan Gruda, der im September nach seiner Nominierung hatte verletzt absagen müssen.

Die Nationalmannschaft rangiert in der Gruppe 2 der A-Liga nach vier Spielen nur auf dem dritten Platz. Die Niederlande und Griechenland haben je drei Punkte mehr auf dem Konto. Nur die Teams auf den Plätzen eins und zwei qualifizieren sich für das Viertelfinale. Noch droht der DFB-Elf sogar der Abstieg aus der Top-Liga.