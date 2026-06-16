Trotz fehlendem Torerfolg sieht Joshua Kimmich keinen Grund für Kritik an Leroy Sané. Im Gegenteil. Auch die «durchweg positive» Körpersprache gefällt dem DFB-Kapitän.

Winston-Salem (dpa) – Joshua Kimmich hat mit Unverständnis auf die öffentliche Kritik am Auftritt von Leroy Sané im WM-Auftaktspiel gegen Curaçao reagiert. Ich finde es nicht so verständlich, ehrlicherweise. Ich fand ihn extrem engagiert», sagte der DFB-Kapitän zur Leistung des Offensivspielers beim 7:1 gegen den großen Außenseiter.

Auch ohne Torerfolg habe Sané auf der rechten Seite überzeugt. «Natürlich ist es cool, wenn er jedes Spiel drei Tore macht, aber es gibt auch andere Aufgaben, die er zu erfüllen hat», sagte Kimmich.

Sanés Leistungen im DFB-Team werden seit längerem kritisch bewertet. Auch im 13. Turnierspiel seit der EM 2016 blieb der Angreifer von Galatasaray Istanbul ohne Treffer. Mehrfach wurde öffentlich gefordert, dass Deniz Undav für Sané in die Startelf rücken könne. Der Joker hatte gegen Curaçao in seinem ersten WM-Spiel gleich getroffen und dazu zwei weitere Treffer vorbereitet.

Auffällige Torfreude bei Sané

Kimmich konnte keinen Makel in Sanés Spiel erkennen. «Wenn ich Leroys Körpersprache jetzt gesehen habe, was ihm ja auch ab und zu mal vorgeworfen wird, war das wirklich durchweg positiv. Und auch wenn ich sehe, wie er sich freut, wenn wir Tore machen, also das ist immer sehr, sehr auffällig bei Leroy», lobte Kimmich seinen Mitspieler. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte nach dem Spiel keine Kritik an Sané geäußert.